A settembre ritroveremo una nuova scuola, a misura di sicurezza

Ormai è noto: quest’anno la scuola la finiremo dalla scrivania di casa nostra, così, i banchi, le sedie, le pareti, i compagni ed i professori che avevamo salutato convinti di rincontrare dopo le brevi vacanze di carnevale saranno lontani da noi ancora per un po’.

Fisicamente a scuola si tornerà a settembre, ma non sarà il solito “primo giorno”: non ci saremo tutti quanti, ma solo alcuni di noi, non si potrà riabbracciarsi, non si potrà vedere il sorriso dell’amica o dell’amico, ma si vedrà il pezzo di stoffa che lo copre.

Non ci si potrà ritrovare fuori dal cancello o nel cortile della scuola, verrà misurata la febbre e le nostre classi vedranno solo metà di noi a turno. Questa sembra la direzione in cui si sta muovendo il ministero guidato da Lucia Azzolina.

Oltre a ciò, bisognerà rispettare un distanziamento sociale sui mezzi pubblici che si presume dovranno aumentare il numero di corse per permettere di mantenere queste distanze all’elevato numero di studenti e lavoratori pendolari, portando alcuni di essi ad optare per i mezzi privati per comodità e per il minor rischio, con la conseguenza di un forte incremento del traffico e dell’inquinamento sia ambientale che sonoro.

Sulle basi di queste problematiche ambientali ci si deve porre di fronte a un ipotetico scenario alternativo che ha a cuore una visione “Green” per il futuro di studenti e lavoratori nello svolgere il loro compito.

La mia aspettativa quindi è che per il prossimo anno scolastico, e per quelli a venire, si possano sfruttare le nuove tecnologie che l’emergenza ha portato ad avere a disposizione negli istituti scolastici, per permettere di svolgere le lezioni prettamente teoriche con il metodo della videochiamata di classe, e recarsi a scuola soltanto per attività di laboratorio, attività pratiche d’indirizzo, ginnastica e per svolgere le verifiche.

Ciò porterebbe, anziché ad un aumento, ad un notevole calo di traffico e dell’inquinamento oltre ad avere una maggiore efficienza da parte dello studente che può comodamente accedere alla lezione da casa senza doversi alzare ore prima per raggiungere la scuola come succede a chi abita nelle valli o comunque lontano dal proprio istituto.

Si presentano però sostanzialmente due problemi: la mancata accessibilità a determinati servizi tecnologici di alcuni individui ed una grossa riduzione dei rapporti interpersonali diretti.

Al primo problema spetterebbe agli enti statali trovare una soluzione, come accade già per l’acquisto di libri in quanto chiamati a garantire il diritto allo studio; il secondo è più complesso ed andrebbe attentamente analizzato per trovare comunque un modo ed un luogo di incontro, ma per il prossimo anno qualsiasi ritrovo si prospetterebbe limitato a causa della distanza di sicurezza da mantenere.

La speranza è che possiamo vincere al più presto la lotta contro il COVID-19, potendo ritornare a quella che sarà una nuova normalità ed una nuova scuola portata dalla consapevolezza che deriva dell’esperienza di questa pandemia.