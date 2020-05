Sulla tv australiana il dramma di Bergamo: “L’epicentro europeo dell’epidemia Covid”

Bergamo e la sua drammatica esperienza con la diffusione della pandemia Coronavirus finiscono anche sulla tv australiana: domenica 10 maggio, sul canale 7 news Melbourne, è infatti andato in onda un servizio della corrispondente Sarah Greenhalgh, che ha raccontato la trasformazione della nostra città.

“La città di Bergamo è famosa per la sua storia, per le sue mura venete e le sue vie incantevoli – racconta la giornalista dalla Corsarola di Città Alta – Ma nell’ultimo periodo anche per il suo tragico incontro con il Covid-19″.

Mentre scorrono le immagini della nuova quotidianità cittadina, arrivano anche le testimonianza di due residenti, Sara Lerussi e Alessandro Del Gobbo: “In molti qui non sono sopravvissuti – commenta la reporter australiana – A marzo la mortalità è cresciuta del 568% rispetto agli anni precedenti. Le immagini dell’ospedale cittadino e dei mezzi dell’esercito che trasportavano le bare sono state una sveglia per il mondo”.

Il servizio completo: