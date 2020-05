Marilena, il primo singolo è dedicato alla mamma che non c’è più: “Ancora fragile”

Il suo primo singolo è uscito il 5 maggio, nella settimana che porta alla festa della mamma e la dedica non poteva che essere speciale.

“Ancora fragile” è l’inedito di Marilena Graziano, cantante 28enne di Brembate, che nel 2017 ha perso improvvisamente la mamma, allora 46enne, per un aneurisma cerebrale.

“La musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella mia vita – spiega – Dopo aver studiato canto per diversi anni ho iniziato a cantare cover italiane e internazionali nelle feste in piazza e nei locali lombardi”.

Fino al 2009 quando Gigi D’Alessio le concede di esibirsi con lui sul palco dello “Zoppas Arena” a Conegliano Veneto.

Il 5 maggio è uscito “Ancora Fragile”, brano che nasce da un dolore trasformato in forza: “In questo singolo ci sono tutte le mie emozioni e la voglia di ricominciare – racconta – La vita ci mette di fronte a degli ostacoli, sta a noi capire in che modo superarli. È un inno alla rinascita per tutti noi, è la voglia di reinventarsi soprattutto dopo quest’emergenza sanitaria che ci ha visto tutti coinvolti in prima persona. La musica ci tiene uniti e ci rende più forti, è in grado di trasmettere la carica per riscrivere il futuro”.