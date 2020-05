Legnano, ricoverato in gravi condizioni l’ex Atalanta Primavera Andrea Rinaldi

Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Varese Andrea Rinaldi, calciatore 19enne cresciuto nell’Atalanta e ora nelle fila del Legnano Calcio, formazione che milita in Serie D.

Rinaldi, classe 2000 e 20 anni da compiere il prossimo giugno, ha accusato un improvviso malore venerdì pomeriggio, mentre si allenava nella sua casa di Carate Brianza: secondo alcune fonti la causa sarebbe un aneurisma cerebrale.

All’Atalanta era arrivato nel 2013 e nel novembre 2017 aveva fatto il suo esordio contro la Lazio in Primavera: mezzala col vizio del gol pesante, Rinaldi era poi passato in prestito all’Imolese, in Serie C, al Mezzolara in D e infine al Legnano.