L’allieva, La isla minima o Un giorno in pretura? La tv del 10 maggio

Per la prima serata in tv, domenica 10 maggio RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “L’allieva”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Il passaggio” e “Insospettabili”. Nel primo, Alice inizia a dubitare della buona fede di Einardi, convinta ormai che il PM abbia solo cercato di “usarla”. Nel corso della puntata, inoltre, scoprirà proprio dalla ex moglie del PM quello che è successo in passato tra Claudio e Einardi, una verità che avrebbe fatto meglio a rimanere nascosta. Nel frattempo Alice e Claudio si stanno occupando si un caso difficile: i due sono stati chiamati da una scuola, nella quale un ragazzo è morto cadendo da una struttura al momento in costruzione. È quindi necessario capire la dinamica dell’accaduto, per capire se si tratta davvero di un incidente o se dietro le apparenze si nasconde invece un omicidio.

Nel secondo, Alice e Claudio vengono chiamati ad indagare su un caso di un chirurgo che è stato ucciso durante una rapina in casa. Nel corso delle indagini i sentimenti di Alice si fanno sempre più confusi, mischiandosi anche al lavoro. La ragazza è infatti sicura che Claudio le stia nascondendo qualcosa di molto importante per il caso che stanno seguendo e, ancora una volta, il suo spirito di osservazione sarà determinante per scoprire la verità. Grazie alla sua intuizione, Alice scoprirà cos’è accaduto e svelerà anche le ragioni dietro allo strano comportamento di Claudio.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Verrà dato ampio spazio all’emergenza Coronavirus con diversi contributi e collegamenti sul tema. Saranno ospiti il ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri; la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni; il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho; i virologi Roberto Burioni e Giorgio Palù, professore emerito di Microbiologia all’Università di Padova; Alessandro Aiuti, primario dell’Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica all’ospedale San Raffaele di Milano; e Luca Lorini, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

E ancora: il giornalista Carlo Verdelli, ex direttore de La Repubblica; don Luigi Ciotti, ispiratore e fondatore dapprima del Gruppo Abele e Libera; l’attore Pierfrancesco Favino, premiato agli ultimi David di Donatello come miglior attore protagonista per il suo ruolo di Tommaso Buscetta nel film “Il traditore” di Marco Bellocchio, che ha vinto in totale sei statuette; e la cantante Elisa con una speciale esibizione live.

Proseguirà, inoltre, lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra.

Non mancheranno gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica e Ale & Franz.

Nel preserale, alle 19.40 andrà in onda “Che tempo che farà”, dove ci sarà anche spazio per gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Un giorno in pretura” dal titolo “La scomparsa di Gloria Rosboch”. Il 13 gennaio del 2016 Gloria Rosboch, professoressa di francese della provincia di Ivrea, si allontana da casa con la scusa di una riunione scolastica, e non vi farà più rientro. I parenti e gli amici la cercano disperatamente senza alcun risultato, fino a che le indagini portano alla figura di Roberto Obert, un uomo di cinquantacinque anni, che farà ritrovare il corpo della donna, e accuserà come ideatore del delitto un ex studente della professoressa, un ragazzo di 19 anni, Gabriele Defilippi, con il quale ha una relazione sentimentale.

Rai4 alle 21.20 trasmetterà il film “La Isla Minima”. Profondo sud della Spagna, 1980. Una serie di brutali omicidi di ragazze adolescenti in una remota e dimenticata città riunisce due detective della divisione omicidi molto diversi tra loro. Nonostante le ideologie agli antipodi, Juan e Pedro devono mettere da parte le loro divergenze per riuscire a catturare l’assassino che per anni ha terrorizzato l’intera comunità nell’ombra di un generale disprezzo per le donne, radicato a un passato misogino.

Su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti. La trasmissione si occuperà della cosiddetta “infodemia” cioè l’epidemia di informazioni fake sul virus e sulla sua diffusione. La circolazione incontrollata di notizie non verificate ha finito per disorientare le persone che hanno sofferto anche di questo oltre che della pandemia. A tutto ciò va aggiunto poi lo scontro tra virologi, che spesso hanno assunto posizioni divergenti. Infine continuano le polemiche sulle riaperture in questa fase 2: il braccio di ferro tra governo e Regioni non accenna a placarsi. Per il dibattito in studio Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano; Matteo Bassetti, infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova; il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone; l’ex ministra Nunzia De Girolamo; la giornalista e conduttrice Myrta Merlino; il viceministro della salute Pierpaolo Sileri;il virologo Andrea Crisanti, direttore di microbiologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova; e il medico Pasquale Marco Bacco.

La trasmissione, poi, cercherà di far chiarezza in relazione alle vicende della scarcerazione dei boss di mafia e dello scontro tra il Pm Di Matteo e il Ministro Bonafede. Il centrodestra ha presentato mozione di sfiducia al Guardasigilli che con decreto-legge ha cercato di riparare alle falle del sistema, ma non ha chiarito fino in fondo l’enigma Di Matteo. Se ne parlerà con il senatore Claudio Martelli, il giornalista e conduttore Luca Telese, il giornalista e scrittore Lirio Abbate, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e Alessandro Sallusti, direttore responsabile del quotidiano il Giornale. Ci sarà anche la testimonianza di Tina Montinaro vedova del caposcorta di Falcone.

Nel corso della puntata, infine, Giletti intervisterà Arrigo Cipriani imprenditore di fama mondiale, gestore dell’Harry’s Bar di Venezia, che ha denunciato i rischi di una riapertura tardiva e il disastro economico da Covid-19. La Fase 2 è iniziata ma quale sarà la strategia del Governo per affrontare i prossimi mesi dal punto economico? Se ne discuterà con il senatore Maurizio Gasparri, il vignettista Vauro, l’europarlamentare Alessandra Moretti, il giornalista Sergio Rizzo; Antonella Nonino, co-amministratore delegato di Nonino Distillatori Spa; Giuseppe Ghisolfi, vicepresidente e tesoriere del Gruppo Europeo Casse di Risparmio; e Rosella Piccolo, dipendente della Maja Dress di Romano Bortolini.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Le crociate”; su Italia1 alle 21.30 “… E alla fine arriva Polly”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Memorie di una geisha”; su La5 alle 21.05 “Le mie nozze country”; su Iris alle 21 “Blow”; e s

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “I meccanismi della natura”. Foreste, praterie, ambienti acquatici: l’eterno gioco di equilibri e collaborazioni tra specie che rende la vita possibile viene svelato nel corso di quattro spettacolari puntate alla scoperta del mistero della vita sul pianeta Terra.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “101% Pucci”; su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Seconda vita” e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.