Finisce il weekend con la domenica dedicata alle mamme. Marco Bianchini che spiega che tempo farà a Bergamo e in provincia col bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Nelle prossime ore è atteso un peggioramento del tempo sulla Lombardia a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica. In seguito fino almeno alla giornata di mercoledì 13 il tempo risulterà spesso instabile con precipitazioni sparse.

Domenica 10 maggio 2020

Tempo Previsto: Cieli nuvolosi all’alba sulla regione con possibilità di isolate e brevi piogge sparse. Da mezzogiorno ampie schiarite un po’ su tutti i settori specie in pianura. Dal tardo pomeriggio/sera aumento della nuvolosità a partire dai settori sud occidentali/occidentali in estensione verso le restanti zone.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 14/16°C. Massime in pianura comprese tra 23/25°C.

Lunedì 11 maggio 2020

Tempo Previsto: Cieli nuvolosi o coperti la notte e al mattino con rovesci diffusi e locali temporali in spostamento dai settori sud occidentali verso le restanti zone della regione. Dalla tarda mattinata momentanea fase di miglioramento specie in pianura con locali schiarite. Nel pomeriggio accentuazione dell’instabilità con nuovi rovesci e temporali sparsi un po’ su tutti i settori ma in particolar modo quelli di pianura e sulle zone pedemontane. Dalla serata tempo in generale miglioramento.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 13/15°C. Massime in pianura comprese tra 19/22°C.

Martedì 12 maggio 2020

Tempo Previsto: Cieli poco nuvolosi con locali addensamenti più intensi sia in pianura sia sui monti. Dal pomeriggio e in serata possibili rovesci e temporali sparsi in pianura e sulle Prealpi.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 12/15°C. Massime in pianura comprese tra 19/23°C.