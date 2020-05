Festa della mamma: Fontana fa gli auguri mostrando una bella storia e Bergamonews

“In questa strana Festa della Mamma desidero rivolgere un pensiero particolare a quella mamma che, qualche settimana fa, ha lottato al fianco del suo bambino, appena nato, vincendo la sfida contro il virus”.

Domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha voluto ricordare, con un articolo di Bergamonews, la storia a lieto fine del neonato bergamasco dimesso dopo aver vinto la sua battaglia contro il Covid.

Una bella notizia che era arrivata a metà marzo, nei giorni più duri e tristi dell’emergenza Coronavirus: nato ad Alzano l’11 febbraio, il piccolo era stato trasferito pochi giorni dopo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era risultato positivo al tampone

Era stato il primo caso di bambino positivo al Covid-19 e con lui era positiva al tampone anche la mamma.

“Tanti cari auguri a tutte le mamme – ha scritto su facebook il presidente Fontana – Non c’è bisogno di sottolineare il significato e il valore che assume per ognuno di noi la madre.

Quindi nel ringraziarle e ricordare anche quelle che sono volate in cielo, in questa ‘strana’ Festa della Mamma desidero rivolgere un pensiero particolare a quella mamma che, qualche settimana fa, ha lottato al fianco del suo bambino, appena nato, vincendo la sfida contro il virus. Ancora auguri a tutte le mamme del mondo!”.