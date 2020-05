Era ricercato in tutta Europa da un anno: 39enne arrestato a Romano di Lombardia

In Olanda avrebbe dovuto espiare una condanna per furto aggravato, invece i militari della Stazione di Romano di Lombardia lo hanno trovato nei pressi dello scalo ferroviario cittadino.

È di sabato l’arresto in esecuzione di mandato europeo nei confronti di D.L., un cittadino olandese di 39 anni, pluripregiudicato e nullafacente, domiciliato a Romano di Lombardia e destinatario di un provvedimento di cattura europeo emesso il 21 giugno del 2019.

Gli uomini dell’Arma erano impegnati in un servizio perlustrativo in un’area particolarmente sensibile della giurisdizione in cui, nel tempo, sono stati effettuati diversi arresti sia per reati predatori che per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nonostante l’aumento dei fruitori del servizio di trasporto conseguente la parziale riapertura della “Fase 2” dell’emergenza sanitaria in atto, non è sfuggita la presenza di quell’uomo – già notato nei giorni precedenti il controllo – e su cui i militari hanno voluto svolgere ulteriori accertamenti volti a diradare dubbi sull’identità personale, attraverso la banca dati in comune con il Servizio per la Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno.

L’arrestato, al termine delle incombenze di rito, è stato portato in carcere a Bergamo a disposizione del competente giudice della Corte d’Appello di Brescia.