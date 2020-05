Dal Banco BPM 64,5 milioni per la Real Estate Center della famiglia Carminati

Per il “Progetto Famagosta” la Real Estate Center, società immobiliare del gruppo Carfin 92 facente capo alla famiglia Carminati, ha ottenuto un finanziamento da 64,5 milioni di euro da Banco Bpm destinato a supportare la realizzazione di un complesso immobiliare ad uso terziario-uffici per una superficie commerciale di circa 17mila mq. Il progetto era iniziato con l’acquisizione da parte di Esselunga dell’area di via Palatucci a Milano.

Il gruppo Carminati, azienda di famiglia ramificata anche nei settori finanziario, industriale e del commercio, trae le proprie origini dall’attività immobiliare intrapresa, agli inizi degli anni ’60, da Giuseppe Carminati a Treviglio, in provincia di Bergamo. Nei successivi anni ’70, le iniziative di sviluppo e di recupero edilizio si sono sempre più orientate sul territorio milanese per concentrarsi, alla fine degli ’80, esclusivamente nel comune di Milano. Tutte le attività immobiliari sono svolte attraverso la società capogruppo Carfin 92.

Real Estate Center è anche proprietaria dell’edificio a uso uffici denominato A e situato nel Lorenteggio Business Village a Milano in Via Lorenteggio 240, con una superficie di circa 16.000 mq.

Oltre Real Estate Center, a Carfin 92, con sede a Milano, fanno capo altre tre società immobiliari: Professional Center spa, società di ingegneria e general contracting, proprietaria di 2 uffici in via Lorenteggio 250/A a Milano; Liberty Center spa, proprietaria del complesso immobiliare composto da tre distinti edifici denominati A-B-C per complessivi 17.000 mq; e Gemini Center spa, proprietaria di uno storico edificio in Via Manzoni 3, sede della casa di moda Valextra e di vari immobili del Quartiere Affari Milano Lorenteggio. Tra essi, rientrano: il complesso Gemini Center di via Robert Koch, contraddistinto dalle 2 Torri Gemelle di 100 metri di altezza, considerata la porta Ovest di accesso alla città di Milano; l’ edificio L di via A. M. Mozzoni; l’edificio denominato Bensi 10, per un totale di circa 46.000 mq commerciali.