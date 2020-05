Covid, i pediatri: “Per fermare i contagi fateci prescrivere tamponi ai bimbi”

Non solo medici di medicina generale, ma anche i pediatri chiedono la possibilità di prescrivere i tamponi: è la richiesta che arriva, forte e chiara, da circa 170 di loro, dislocati tra le province di Brescia, Milano, Lodi, Bergamo e Cremona.

“Siamo un gruppo di Pediatri di Famiglia di Brescia, Bergamo e Milano che, nei giorni bui del massimo contagio in Lombardia, hanno condiviso insieme alle famiglie dei nostri piccoli pazienti la più grande criticità della medicina territoriale: l’impossibilità di diagnosticare l’infezione da coronavirus sul territorio.

I pediatri di famiglia e i medici di medicina generale sono stati privati della possibilità di richiedere l’esecuzione del Tampone Nasofaringeo, l’unico esame in grado di permettere la diagnosi di infezione da Covid-19 e di conseguenza indurre a testare i contatti e isolare quelli risultati positivi anche se asintomatici.

Sono proprio questi pazienti infetti, paucisintomatici o asintomatici, non diagnosticati, una delle cause della diffusione del contagio, come suffragato da tutte le evidenze scientifiche.

Tutti i medici del territorio concordano che i casi ufficiali denunciati di Covid-19 rappresentino solo una piccola parte dei casi reali, la punta di un iceberg che è rimasto sommerso.

L’assenza della possibilità di porre diagnosi sul territorio, con la conseguente impossibilità di circoscrivere i contagi, è stato uno dei motivi, secondo noi fondamentale, per cui nella Regione Lombardia ci sono stati migliaia di contagi e morti per Covid-19.

Per quanto riguarda i bambini, in Lombardia, l’unica possibilità per poter fare loro un tampone è quella del ricovero, tuttavia ci sono bambini che non hanno bisogno del ricovero, ma che hanno assoluto bisogno di essere diagnosticati per loro stessi e per i loro familiari.

Anche dopo la prima tremenda fase dell’epidemia non è stato organizzato un potenziamento della rete territoriale, come invece è avvenuto in altre regioni.

Le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) potevano essere un grande strumento per portare diagnosi, attraverso l’esecuzione di tamponi nelle famiglie in quarantena, ma tale ruolo non è stato loro attribuito.

Bisogna che venga data ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Famiglia la possibilità di prescrivere i tamponi, bisogna organizzare ambulatori territoriali dedicati.

Spetta ai medici del territorio e quindi anche a noi Pediatri di Famiglia il compito di essere promotori operativi di sorveglianza attiva, perché l’epidemia si controlla sul territorio e non in ospedale.

I tamponi andrebbero prescritti ed eseguiti a tutti i casi sospetti che non richiedono ricovero in ospedale e ai contatti dei contagiati, anche se asintomatici, perché il 45% circa di questa popolazione nei casi in cui è stata studiata è risultata avere tampone positivo.

Questo è l’unico modo per abbattere la trasmissione del virus.

In queste ultime ore si sta cercando, in parte, di affrontare questa criticità per la popolazione adulta ma ancora nulla è stato fatto per la popolazione pediatrica.

Nella fase 2 di riapertura parziale che è stata avviata, ci saranno molte più occasioni di trasmissione del virus.

Diventa pertanto indispensabile e urgente, che venga concessa ai medici del territorio, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia, la possibilità di prescrivere Tamponi (con modalità articolata da concordare con le ATS) per poter porre diagnosi nel più breve tempo possibile e frenare il riemergere di focolai attivi.

Bloccare il diffondersi dei contagi è senza dubbio l’azione più importante ed urgente.

Parallelamente, occorre costruire con le ATS e le Pediatrie Ospedaliere un percorso dedicato alla popolazione pediatrica per diagnosi e cura del bambino sintomatico o sospetto Covid e anche un percorso, ben ragionato, di sorveglianza immunologica nei bambini”.

Firmano la lettera Pediatri di Famiglia e Pediatri delle Province di: Brescia, Milano, Lodi, Bergamo e Cremona

Laura Alba Cima Brescia

Gianpaolo Farina Brescia

Marina Lusardi Brescia

Valeria Consolati Brescia

Angela Ferliga Brescia

Angela Mele Brescia

Ornella Moretti Brescia

Chiara Ravelli Brescia

Emanuela Bresciani Brescia

Bruna Gelpi Brescia

Emanuela Forbice Brescia

Giovanna Pradella Brescia

Giuseppina Pennetta Brescia

Mafalda Camposarcone Brescia

Nadia Frassine Brescia

Virna Calavita Brescia

Agnese Angeli Brescia

Ettore Tomagra Brescia

Bruna Faletti Brescia

Atanasio Kiriazopulus Brescia

Barbara Corsi Brescia

Veronica Amonti Brescia

Manuela Marchini Brescia

Annalisa Amadori Brescia

Paola Poli Brescia

Francesca Scavuzzo Brescia

Emanuela Salvetti Brescia

Tommaso Giacalone Brescia

Giovanna Severo Brescia

Maria Dotti Brescia

Annamaria Sorlini Brescia

Cristina Cantoni Brescia

Cristina Marengoni Brescia

Maria Grazia Minoia Lodi

Tiziana Candusso Brescia

Alessandra Turconi Milano

Monica Maffezzoli Milano

Vincenza Briscioli Brescia

Greta Cremaschini Brescia

Daniela Tognetti Milano

Gian Piero Del Bono Milano

Gabriella Visca Brescia

Elena Vavassori Brescia

Federica Hessel Milano

Rosaria Fausti Brescia

Cesare Gasparro Milano

Cristiana Malavasi Milano

Daniela Dallari Milano

Antonio Dambrosa Brescia

Cristina Paterlini Brescia

Valentina Zattoni Brescia

Daniela Pasquali Brescia

Luisa Callegaro Milano

Andrea Rolla Brescia

Manuela Papetti Milano

Elena Bosi Milano

Simona Gentilini Brescia

Francesca Schioppa Nicola Angela Milano

Elena Centimerio Milano

Katia Arpino Brescia

Laura Vitalesta Milano

Alessandra Albisetti Milano

Anna Aldi Milano

Francesca Salvioni Bergamo

Sarah Guarisco Cremona

Alberto Vitali Bergamo

Isidora Carchesio Brescia

Alessandra Grossi Brescia

Barbara Adinolfi Brescia

Giulia Zani Cremona

Elisabetta Rodella Brescia

Elisa Basaglia Bergamo

Paola Guidotti Milano

Fabiana Lanfranchi Bergamo

Silvia Martinazzi Brescia

Chiara Donati Brescia

Teresa Carapella Bergamo

Rita Gardenghi Brescia

Sheila Cortinovis Bergamo

Bruna Tagliabue Brescia

Elena Fiocchi Brescia

Veronica Medeghini Brescia

Giovanni Caso Bergamo

Fabrizio Zelaschi Bergamo

Vanessa Rivellini Cremona

Silvia Vitari Brescia

Mohamed Baterche Bergamo

Marialuisa Cappucilli Milano

Mauro Villa Milano

Francesca Desantis Brescia

Antonio Brienza Como

Mirella Scarazatti Milano

Generosa Rita Pesare Brescia

Maura Rosa Rota Milano

Cristina Cauda Milano

Giorgio Hangeldian Milano

Giuseppina Colavita Milano

Paola Beretta Milano

Riccardo Sutto Milano

Roberto Marinello Milano

Cristina Loda Bergamo

Mariangela Clerici Schoeller Milano

Alessandra De Palma Milano

Fabia Casale Milano

Sara Paruta Bergamo

Stefania Cordini Pavia

Roberta Maria Reali Milano

Antonella Mezzopane Milano

Margherita Varini Cremona

Carla Matiotti Brescia

Annamaria Braga Brescia

Lycia Moiraghi Bergamo

Luisa Panichelli Bergamo

Melania Tripodi Pavia

Franca Boe Bergamo

Laura Dorotea Menichelli Milano

Giovanna Corno Bergamo

Andrea D’Adda Bergamo

Luisa Botti Bergamo

Samir Nazha Bergamo

Anna Barabani Bergamo

Chiara Locatelli Bergamo

Elena Ravasio Bergamo

Barbara Pazzano Bergamo

Elena Allevi Bergamo

Rita Maffioletti Bergamo

Chiara Maria Beretta Bergamo

Chiara Pezzini Bergamo

Luigi Siccardo Bergamo

Franco Salvi Bergamo

Norma Ciocca Bergamo

Katharina Perackis Bergamo

Lucia Menegazzo Bergamo

Chiara Allevi Bergamo

Danila Mariani Bergamo

Carla Guadagni Bergamo

Monica Altobelli Bergamo

Vittoria Bassi Bergamo

Cristina Ghisalberti Bergamo

Giorgio Priori Bergamo

Maria Cristina Pennati Bergamo

Gerolamo Gualini Bergamo

Silvia Mainardi Bergamo

Simona Curti Bergamo

Giacomina Brevi Bergamo

Nicoletta Pellegrini Bergamo

Monica Ciaponi Bergamo

Adriana Lapidari Bergamo

Ornella Ribaud Bergamo

Sergio Clarizia Bergamo

Sonia Maria Cantù Bergamo

Silvia Maria Senaldi Milano

Gaia Castiglioni Milano

Francesca Guerriero Milano

Isa Amadi Milano

Erika Barzani Brescia

Flavia Palla Milano

Rosalba Argento Milano

Giovanna Miotto Milano

Irene Bonicelli Bergamo

Carmelo Cammarata Brescia

Sara Sertori Brescia

Fabio Grancini Milano

Giovannina Pastorelli Milano

Patrizia Mariotto Brescia

Beatrice Pietrobon Bergamo

Cristina Longo Bergamo

Danilo Viggiani Bergamo

Nives Duzioni Bergamo

Carlo Castellazzi Bergamo

Silvia Tambini Bergamo

Sara Cavagnini Bergamo

Deborah Pastori Bergamo

Gianluigi Di Chiara Bergamo

Aldo Ghirardi Bergamo

Ilaria Parissenti Brescia

Carol Murachelli Cremona

Valeria Otelli Bergamo

Marco Caporali Bergamo

Silvana Hattab Bergamo

Barbara Pazzano Bergamo

Paola Longaretti Bergamo

Luigi Greco Bergamo

Sostengono la nostra azione:

Anna Caravaggi MMG (BS)

Annalisa Jager MMG (BS)

Daniela Menegardo MMG (BS)

Bruno Roncoli MMG (BS)

Gianpiero Di Giovanni MMG (BS)

Flavio Trapelli MMG (BS)

Graziella Cristini Infettivologa (BS)

Fabio Buzi Endocrinologo (BS)

Adelaide Baldo Psicoterapeuta (BS)

Renzo Rozzini Primario Geriatria Poliambulanza (BS)

Giorgio Feroldi Ortopedico (BS)

Giovanni Marvaldi Odontoiatra (BS)

Fiorenza Cartellà Ginecologa (BS)

Aldo Francesconi Odontoiatra (BS)

Sara Lacchini Ortopedico (BS)

Pierfranco Foccoli Pneumologo (BS)

Tiziana Frusca Ginecologa (BS)

Susanna Facchetti Allergologa (BS)

Anna Bressanelli Radiologa (BS)

Mirella Braione Igienista (BS)

Monica Rigoni Medico (BS)

Erika Bertella Cardiologa (BG)

Attilio Lanzini Cardiologo (BS)

Gianbattista Gavazzoni Otorinolaringoiatra (BS)

Sordi Albina Anestesista (BS)

Assunta di Stasio Internista (BS)

Pierpaolo Rota Ortopedico (BG)

Mario Carobbio Odontoiatra (BG)

Alessandro Lo Giudice Oculista (BG)

Lucia Baresi Ginecologa (BS)

Stefania Marinato Specialista in Medicina naturale ed Estetica (BS)

Giulia Forapan MMG (BG)

Ruggero Grazioli Medico (BS)

Annamaria Cremaschini MMG (BG)

Valentina Colombi MMG (BG)

Raffaella Bregoli Medico (BS)

Giuseppe Saluzzi Medico (BS)