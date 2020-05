Coronavirus, a Bergamo 24 casi in più: in Lombardia 62 decessi in un giorno

Sono 24 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Bergamo: è un dato sempre più basso quello riferito da Regione Lombardia in merito alla Bergamasca.

Il totale provinciale sale a 11.741, ma da sabato a domenica la crescita si è dimezzata.

Complessivamente in regione sono invece 282 le nuove positività, che portano a 81.507 il totale: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.369 tamponi e si sono registrati 62 decessi. Torna a salire il dato delle terapie intensive (+18), mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono di 107 unità.

Dai dati provinciali la crescita più alta è ancora quella di Milano, con 104 nuovi casi.

Bergamo: 11.741 (+24)

Brescia: 13.550 (+44)

Como: 3.496 (+16)

Cremona: 6.248 (+6)

Lecco: 2.486 (+4)

Lodi: 3.271 (+7)

Milano: 21.376 (+104) di cui 9.019 (+54) a Milano città

Mantova: 3.251 (+1)

Pavia: 4.777 (+35)

Sondrio: 1.287 (+7)

Varese: 3.182 (+18)

1.787 in corso di verifica