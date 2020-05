“A casa tua”: l’organizzazione bergamasca del delivery per ristoratori e clienti

Il settore della ristorazione si sa, sta subendo una crisi profonda, inaspettata e che ha portato tutti a fare considerazioni ulteriori e, soprattutto nella fase iniziale dell’emergenza. Ormai sono molte le settimane di stop, che vedono locali e ristoranti vuoti e, vista l’esperienza cinese, probabilmente per ancora molte settimane, complice soprattutto la paura delle persone.

Le botteghe anche, con il personale (spesso intere famiglie) che improvvisamente si sono trovati a dover cambiare radicalmente la loro quotidianità professionale con le consegne a domicilio, ordini e moto altro.

Le consegne a domicilio non sono certo una novità, così come l’asporto. Ma l’esigenza derivata dal distanziamento sociale che probabilmente proseguirà per molto tempo porterà l’esigenza di rendere smart e più veloci alcuni sistemi: sia per i clienti che i negozianti e i ristoratori. Anche fare a spesa diventerà più dispendioso in termini di tempo: le misure che limitano numero di accessi aumenteranno l’attesa e le file. E quando si tornerà al lavoro, sarà utile ridurre al minimo le perdite di tempo a tutti.

Sarà necessario poter prenotare la propria spesa, in bottega, dal fornaio, dal macellaio, dal salumiere o dal pasticcere, ma anche in farmacia e così via. Poter effettuare l’ordine quando uno ne ha voglia e recarsi in loco solo per il ritiro, qualora non si scelga la consegna a domicilio.

Idem per i ristoranti: non solo consegna a domicilio, ma l’asporto potrebbe rappresentare una vera e valida opportunità per tutti.

Adok Studio (che durante l’emergenza ha assunto altri due collaboratori, con coraggio e lungimiranza) e La.Ma Studio Food specialist si sono subito messi all’opera per studiare un sistema che fosse smart, utile, efficace ed economico. Nessuna app da scaricare, solo un sito eCommerce studiato nei dettagli a disposizione di quelle piccole attività che non possono permettersi di costruire il loro portale.

Si chiama A casa tua ed è al 100% bergamasco. In fase di implementazione anche la possibilità di gestire virtualmente il menu e permettere all’ospite di vederlo sul proprio smartphone, senza utilizzare il cartaceo.

Il digitale sta dando un grosso aiuto: il web e la comunicazione digitale ben fatta e organizzata, dai contenuti agli strumenti potrà dare un grande contributo nella nascita e nello sviluppo di questa attività: una scommessa e un’opportunità tutta da costruire.

Come? Il cliente farà l’ordine, il ristoratore lo riceve subito e potrà dedicarsi immediatamente alla preparazione. Un sistema in grado di fornire l’aiuto necessario e ridurre al minimo lo spreco di tempo.

Per aiutare tutti, ristoratori e clienti, a vivere al meglio questo improvviso cambio di direzione.