Verdellino, tentano di scippare un’anziana fuori dal supermercato: inseguiti a arrestati

Sono da poco passate le 16 di venerdì quando, nel parcheggio del supermercato In’s di Verdellino, i carabinieri della Sezione Radiomobile in transito su autovettura civetta lungo la statale ‘Francesca’ notano due individui aggirarsi nel parcheggio dell’esercizio con una Volkswagen Golf bianca.

Potrebbe sembrare un’auto come tante altre, i cui occupanti stanno per scendere dal veicolo per effettuare la spesa, ma le manovre, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il modo di guardarsi intorno dei due uomini e la posizione finale di parcheggio scelta per l’auto, attirano l’attenzione degli uomini dell’Arma, che non li perdono di vista un attimo.

Pochi secondi dopo, uno dei due uomini distrae un’anziana donna intenta a posizionare nel bagagliaio la spesa e l’altro, con estrema rapidità, apre la portiera della sua auto per rubarle la borsa. I due fuggono con la refurtiva verso la vettura posizionata per allontanarsi velocemente in direzione Arcene.

Ma i carabinieri sono lì, avvisano di quanto sta accadendo la Centrale Operativa e si pongono all’inseguimento dell’auto in fuga con a bordo i due autori del furto che, avvedendosi della presenza dei militari, accelerano in direzione di viale Ortigara di Treviglio.

Ad attenderli, però, c’è anche un altro equipaggio della Sezione Radiomobile con autovettura di servizio che gli sbarra la strada e li blocca.

Finiscono così in manette M.C., 30enne bresciano pluripregiudicato ed il 42enne S.G., anch’egli bresciano pluripregiudicato. A loro carico l’accusa di furto con destrezza in concorso per il quale verranno processati

con rito direttissimo in videoconferenza dal Comando Compagnia di Treviglio.