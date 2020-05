“Summertime”, “I Diavoli”, “Hollywood”: serie tv per il weekend

Nuovi consigli per le serie da vedere nel fine settimana

Summertime

Iniziamo con il nuovo prodotto Netflix disponibile da fine aprile. La serie diretta da Francesco Lagi e Lorenzo Sportiello si è già conquistata il primo posto nella Top Ten dei prodotti più visti su Netflix ed è di produzione italiana.

La storia – ispirata a 3 metri sopra il cielo di Moccia – si svolge interamente in Emilia-Romagna e la protagonista è Summer, interpretata Coco Rebecca Edogamhe, una giovane studentessa del liceo linguistico che a differenza del suo nome, odia l’estate. Finita la scuola, decide di lavorare in un albergo della zona, ma tutti i suoi piani vengono stravolti quando incontra Alessandro – Ludovico Tersigni – un ex campione di moto, fermo dopo un incidente alla spalla.

Sulla Riviera romagnola si alterneranno le loro vicende, con quelle dei loro amici: Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Dario (Andrea Lattanzi). Nel cast troviamo anche Thony nei panni della madre della protagonista e due camei musicali: i Coma_Cose e Raphael Gualazzi.

Per gli amanti del genere indie, il soundtrack è fatto proprio al caso vostro: la musica, supervisionata da Giorgio Poi, vede tra i nomi: Achille Lauro, Francesca Michielin e Frah Quintale.

Summertime è composta da 8 episodi della durata di 40 minuti circa.

Hollywood

Passiamo al secondo nuovo prodotto di questi giorni, sempre della scuderia Netflix.

La serie creata da Ryan Murphy (Glee, Pose) e Ian Brennan ha come obiettivo di raccontare la Hollywood degli anni ‘40 e lo fa in 7 episodi. In verità, i due creatori modificano la realtà, poiché viene presentato un ambiente più aperto e tollerante rispetto alla realtà. Si gioca su una sorta di alternativa, il “what if…?” ossia, ‘cosa sarebbe successo se’?

La serie racconta i tentativi di un gruppo di giovani attori che cercherà di scalare le vette più alte di Tinseltown (ossia Hollywood), con un cast davvero di nota: Darren Criss, Jim Parsons, Laura Harrier e altri ancora.

Tra pregiudizi, discriminazioni e contrasti i ragazzi cercheranno di farsi strada in un ambiente alquanto difficile.

Hollywood è composta da 7 episodi della durata di 50 minuti circa.

I Diavoli

Concludiamo con una serie di Sky Atlantic disponibile dal 17 aprile.

La storia è ambientata a Londra nel 2011 – ispirata al romanzo di Guido Maria Brera– e vede come protagonista Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), responsabile finanziario alla American New York- London Bank. Massimo, nonostante la crisi in Europa, è in grado di compiere affari dai numeri esorbitanti, ma a causa di uno scandalo non ottiene la promozione attesa dal suo capo Dominic – Patrick Dempsey.

Nel tentativo di capire la situazione, scoprirà insieme alla sua squadra che c’è qualcosa di molto, molto più grande in grado di collegare e spiegare eventi da tutte le parti del mondo.

BUONA VISIONE!