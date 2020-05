Scanzorosciate, distribuite altre 28mila mascherine: 7 a ogni famiglia

Si è conclusa in questi giorni a Scanzorosciate la seconda distribuzione di mascherine alle famiglie, per un totale di 28 mila pezzi (7 per nucleo familiare).

“La raccolta di mascherine chirurgiche è iniziata nelle prime settimane dell’emergenza – spiega il sindaco Davide Casati -. In Comune abbiamo allestito un punto di raccolta delle numerose donazioni di privati, associazioni e aziende (alcune mascherine sono arrivate anche da una fondazione cinese), che ringraziamo per la grande generosità dimostrata. I volontari, insieme ai consiglieri comunali, hanno poi provveduto alla distribuzione casa per casa, in modo che ciascuna famiglia avesse le mascherine disponibili per le uscite necessarie”.

Infine il Comune organizzerà nelle prossime settimane, grazie alla collaborazione con alcune sarte del paese ed altre aziende donatrici, la distribuzione anche di circa 2 mila mascherine lavabili.

“A queste se ne aggiungeranno sicuramente altre – spiega Casati -, nel frattempo, non potendo consegnarle a tutti, il Comune definirà dei criteri di priorità. La mascherina sarà ‘parte di noi’ per diverso tempo, ed è quindi importante che ciascuno ne sia fornito”.