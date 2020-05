Roberto Benigni, Ciao Darwin o Liberi tutti? La tv del 9 maggio

Per la prima serata in tv, sabato 9 maggio RaiUno alle 20.35 riproporrà “Roberto Benigni – Esodo I Dieci Comandamenti”. Compendio in un’unica serata del “One man show” di Roberto Benigni andato in onda dal Palastudio di Cinecittà. L’attore che nel programma fa una esegesi del Decalogo ricevuto da Mosè sul Monte Sinai, ha commentato: ”Quando ho iniziato ad occuparmi dell’argomento sono rimasto colpito dalla grandezza dei contenuti: hanno segnato per sempre la vita dell’Occidente, forse anche dell’Oriente, del mondo intero, son parole vive che ballano dinanzi agli occhi, contengono morale ed etica. Hanno fatto entrare l’infinito nella vita quotidiana…”.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su RaiDue alle 21.05 andrà in onda una nuova puntata di “Petrolio Antivirus”, condotto da Duilio Giammaria. Un programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste ed approfondimenti su vari temi, con stile anche documentaristico.

Su RaiTre alle 20.30 l’appuntamento è con “Le parole della settimana – Aspettando le parole”, con Massimo Gramellini. A seguire, alle 22, verrà proposta la serie “Liberi tutti”, con Giorgio Tirabassi, Anita Caprioli, Valeria Bilello e Caterina Guzzanti. Verranno trasmessi due episodi dal titolo “Ma bevete anche l’acqua piovana?” e “Ci vivresti in un posto così?”. Nel primo, Michele viene arrestato e finisce ai domiciliari al cohousing dove abita la ex moglie Eleonora, con sua figlia Chiara e il nuovo compagno, Riccardo. Ma non tutti i cohousers sono d’accordo. Intanto qualcuno è in ascolto. Nel secondo, Eleonora, Riccardo e Nicoletta hanno un segreto. Michele cerca di assestarsi a modo suo al Nido. Chiara è in pena per il padre. Michele viene coinvolto e spiega che il cohousing rischia di chiudere.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Stasera Italia – Speciale Coronavirus. Week-end”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Richard – Missione Africa”; su La7 alle 21.15 “La caccia”; su Rai4 alle 21.20 “Drive”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Miele di donna”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Tango di mezza estate”; su Iris dalle 20.30 “Formula per un delitto”; e su Italia2 alle 21.15 “Il mai nato”

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Ragazzi di vita”. Partendo dal romanzo ‘Ragazzo di vita’ di Pier Paolo Pasolini, che 1955 diede scandalo con le sue storie di povertà e disperazione, Massimo Popolizio dirige Lino Guanciale e un gruppo di giovani attori, dando vita ad un universo di fibrillazioni e vitalità anarchiche. Drammaturgia di Emanuele Trevi.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda l’episodio “Il caso Protheroe”: per indagare sul suicidio di una giovane segretaria, trovata impiccata, Laurence chiede ad Alice di fingersi una nuova impiegata dell’agenzia di pubblicità dove lavorava la vittima.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “Benedetti dal Signore: trovatello / banda dei frati” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.