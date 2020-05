Con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati andiamo a scoprire che tempo farà sul weekend bergamasco.

ANALISI GENERALE

Pressione in progressivo calo sull’Italia settentrionale a causa di correnti umide di origine atlantica, che precedono un sistema frontale previsto transitare nella notte tra domenica e lunedì, seguito da condizioni di instabilità.

Sabato 9 maggio 2020

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli e brevi piovaschi sui settori alpini e prealpini. Altrove sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata ampi rasserenamenti sulle regioni alpine e proseguimento di giornata all’insegna del bel tempo ovunque, con qualche nube sui settori montuosi e possibili brevi rovesci pomeridiani sulle Alpi. In serata nuovo aumento della nuvolosità a partire da ovest.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +12/15 °C (+17 °C circa nei grandi centri urbani); Massime stazionarie e comprese tra 26/29 °C;

Domenica 10 maggio 2020

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino rapido aumento della copertura nuvolosa ovunque, specialmente su Alpi, Prealpi e settori occidentali di pianura, con rovesci a carattere sparso in rapido movimento da ovest verso est, meno probabili in pianura. Nel corso della mattinata cessazione dei fenomeni e schiarite a partire da ovest. Pomeriggio all’insegna di cieli poco nuvolosi in pianura, ma nuvolosi o molto nuvolosi in montagna con possibili brevi rovesci. In serata nuovo peggioramento a partire da ovest con precipitazioni a partire dalle zone occidentali, in rapida estensione a gran parte della regione.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +14/17 °C (+18 °C circa nei grandi centri urbani); Massime in lieve diminuzione e comprese tra 24/26 °C;

Lunedì 11 maggio 2020

Tempo Previsto: Mattinata perturbata specialmente su Alpi, Prealpi e sul settore occidentale di pianura, con piogge, rovesci e locali temporali, in successiva estensione alle altre zone, seppur a carattere più sparso, nel corso della giornata. Schiarite nel corso del pomeriggio a partire da ovest, alternate con instabilità e nuovi rovesci. Dalla sera migliora ovunque.

Temperature: Minime in lieve diminuzione e comprese tra +13/16 °C; Massime in deciso calo e comprese tra 19/23 °C (valori più elevati ad est);