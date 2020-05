Coronavirus, 46 nuovi contagiati in Bergamasca: 85 decessi in Lombardia

Sono 46 i nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore a Bergamo e provincia, per un totale di 11717 dall’inizio dell’epidemia. Lo rende noto Regione Lombardia nel consueto bollettino quotidiano con i dati sulla diffusione del Covid nel territorio lombardo.

In Lombardia i casi positivi sono 81.225 (+502 rispetto a ieri); i decessi: sono 14.924 (+85); i ricoverati in terapia intensiva sono 330 (-70), mentre quelli non in terapia intensiva sono 5.535 (-167). I tamponi effettuati sono 477.765 (+11.478).

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.717 (+46)

ieri: 11.671 (+49)

l’altro ieri: 11.622 (+35)

BS: 13.506 (+46)

ieri: 13.460 (+69)

l’altro ieri: 13.391 (+124)

CO: 3.480 (+10)

ieri: 3.470 (+30)

l’altro ieri: 3.440 (+39)

CR: 6.242 (+23)

ieri: 6.219 (+16*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati ieri

l’altro ieri: 6.178 (+27)

LC: 2.482 (+34)

ieri: 2.448 (+29)

l’altro ieri: 2.419 (+38)

LO: 3.264 (+42)

ieri: 3.222 (+18)

l’altro ieri: 3.204 (+49)

MB: 5046 (+31)

ieri: 5.015 (+41)

l’altro ieri: 4.974 (+81)

MI: 21.272 (+178) di 8.965 (+98) a Milano citta’

ieri: 21.094 (+201) di cui 8867 (+101) a Milano citta’

l’altro ieri: 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano citta’

MN: 3.250 (+13)

ieri: 3.237 (+16)

l’altro ieri: 3.221 (+4)

PV: 4.742 (+38)

ieri: 4.704 (+52)

l’altro ieri: 4.652 (+31)

SO: 1.280 (+4)

ieri: 1.276 (+10)

l’altro ieri: 1.266 (+36)

VA: 3.164 (+16)

ieri: 3.148 (+75)

l’altro ieri: 3.073 (+24*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati l’altro ieri

e 1.780 in corso di verifica.