Città Alta, ok al collaudo della parete di 33 metri: “Parking Fara pronto a inizio 2022”

“Dopo tante notti insonni, finalmente posso dormire tranquillo pensando alla sicurezza degli operai al buon esito del progetto”. Non nasconde la sua soddisfazione l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Bergamo Marco Brembilla dopo aver avuto l’ok alla parete di 33 metri in pali tirantati e travi orizzontali realizzata per contenere la collina di Città Alta, nell’ambito della costruzione del Parking Fara da 600 posti che “sarà pronto a inizio 2022”.

Venerdì 8 maggio Brembilla ha ricevuto la tanto attesa comunicazione dall’ingegner Mario Myallonier, che il 29 aprile aveva ultimato i sopralluoghi per il collaudo statico e parziale della parete eseguita dalla ditta Collini, prima della risoluzione consensuale del contratto d’appalto lo scorso 31 ottobre.

“Era uno dei punti che mi interessavano maggiormente – spiega l’assessore – , perché è stata fatta per garantire sicurezza oggi con il cantiere aperto e in futuro quando il parcheggio sarà utilizzabile. Dopo gli scostamenti iniziali e normali dovuti allo scavo della collina, ora la parete è stabile. Il parcheggio comunque sarà staccato, in modo da poter controllare periodicamente i tiranti e gli eventuali movimenti”.

Oggi sembra ancora più lontano quel 30 gennaio 2008, quando la prima parete del futuro parking realizzata sotto la Rocca crollò: “Fu un evento drammatico, che non volevo assolutamente si potesse ripetere. Sia per la sicurezza di chi lavora nel cantiere, che per i luoghi storici che si trovano nella zona”.

Ora i lavori potranno ripartire spediti, ma solo dopo aver risolto la questione della ditta che dovrà realizzarli: “C’è una diversità di vedute tra Comune e Bergamo Parcheggi. Adesso stiamo vedendo come risolvere la cosa. Appena sarà possibile ci confronteremo e valuteremo come proseguire”.

Considerato anche il rallentamento per l’emergenza Covid, quando pensa potrà essere ultimata l’opera? ” Bisogna calcolare un anno da quando si riparte. Poi ci saranno tutti collaudi tecnici e strutturali. Credo che a inizio 2022 il parcheggio sarà pronto per essere utilizzato. Se poi dovessi riuscirci prima, tanto meglio”.