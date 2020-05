Bergamo, auto fuori strada di prima mattina: ferita una donna

Una donna di 55 anni è rimasta ferita in modo non grave in un incidente stradale sabato di prima mattina a Bergamo.

La dinamica esatta del sinistro è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni la donna, 55 anni, mentre procedeva con la sua Lancia Y lungo l’asse interurbano, nei pressi del rondò per l’autostrada avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro il muretto a lato della carreggiata.

Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per il trasporto all’ospedale Papa Giovanni della ferita, oltre alla polizia locale e al personale di Sorveglianza Italiana per i rilievi e la circolazione del traffico.