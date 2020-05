Albino, fermato con addosso hashish e cocaina: 31enne in manette

Quando l’hanno fermato addosso aveva hashish e cocaina pronti per lo spaccio. È stato arrestato così venerdì notte, K.M., classe 1989, disoccupato e incensurato, fermato dai carabinieri di Albino mentre cedeva la sostanza stupefacente.

I militari della Val Seriana l’hanno colto sul fatto mentre passava una dose di 1 grammo di cocaina a un cliente, G.S., classe 1993, impiegato e censurato, e una dose di 2 grammi di hashish a S.D., classe 1994, operaio censurato.

I due clienti sono stati segnalati come assuntori.

Per K.M. invece è scattata la perquisizione personale e domiciliare, che ha portato i carabinieri a scoprire: 150 grammi di cocaina riposti dentro il mobile della cucina in un sacchetto di plastica, da surgelati, con all’interno altri involucri più piccoli sempre di plastica, un telefono cellulare e 12.675 euro custoditi in una scarpiera dell’antibagno. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il 31enne è stato arrestato e portato nel carcere di Bergamo.