Addio a Little Richard, muore a 87 anni il padre del rock’n’roll

Little Richard, padre fondatore del rock and roll, è morto sabato 9 maggio. Aveva 87 anni. Il figlio del musicista, Danny Jones Penniman, ha confermato il decesso a Rolling Stone, senza spiegarne la causa.

A partire da “Tutti Frutti” nel 1956, Little Richard ha inanellato una serie di successi inarrestabili – “Long Tall Sally” e “Rip It Up” nello stesso anno, “Lucille” nel 1957 e “Good Golly Miss Molly” nel 1958 – con il suo ritmo semplice e vivace, esclamazioni vocali influenzate dal Vangelo e testi sessualmente carichi (spesso incomprensibili).

“Ho sentito Little Richard e Jerry Lee Lewis, e basta”, dichiarò Elton John nel 1973. “Non avrei mai voluto essere nient’altro”.

Sebbene non abbia mai più raggiunto la top 10 dopo il 1958, l’influenza di Little Richard è stata enorme. I Beatles registrarono molte delle sue canzoni, tra cui “Long Tall Sally” e la voce di Paul McCartney su quei brani – e lo stesso “I Down” dei Beatles – rese omaggio allo stile di Little Richard. Le sue canzoni sono diventate stile proprio del rock and roll, imitato nel corso dei decenni da chiunque, dagli Everly Brothers, i Kink e Creedence Clearwater Revival a Elvis Costello e gli Scorpions.

Il personaggio teatrale del piccolo Richard – i suoi ciuffi, il trucco androgino e le camicie con perline di vetro – stabiliscono anche lo standard per lo spettacolo rock and roll; Prince, per citare un esempio evidente, aveva un vero debito col musicista. “Prince è il piccolo Richard della sua generazione”, ha detto a Joan Rivers nel 1989 prima di guardare la telecamera e rivolgersi a Prince. “Indossavo il viola prima che tu lo indossassi!”

Nato Richard Wayne Penniman il 5 dicembre 1932, a Macon, in Georgia, era uno di 12 figli ed è cresciuto con gli zii che erano predicatori. “Sono nato nei bassifondi. Mio padre ha venduto whisky, whisky pirata”, raccontò nel 1970. Anche se cantava in una chiesa vicina, suo padre Bud non era favorevole alla musica di suo figlio e lo ha accusato di essere gay, portando Penniman ad abbandonare la casa a 13 anni e trasferirsi da una famiglia bianca a Macon. Ma la musica è rimasta con lui: uno dei suoi amici della fanciullezza era Otis Redding e Penniman ha ascoltato R&B, blues e country mentre lavorava in uno stand in concessione all’Auditorium di Macon City.