Il primo weekend della Fase 2 si avvicina a grandi passi. Sotto quale cielo a Bergamo e in provincia? Risponde Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Condizioni anticicloniche sul Nord Italia per merito di un promontorio di origine subtropicale, che stabilizza l’atmosfera regalandoci ancora qualche giornata soleggiata e calda per il periodo. Probabile veloce peggioramento tra la sera di domenica e la notte successiva.

Venerdì 8 maggio 2020

Tempo Previsto: In un contesto di tempo ancora stabile e per lo più soleggiato, transiteranno nubi stratificate poco spesse su più livelli, nonché si assisterà alla formazione di nubi sparse ad evoluzione diurna di tipo cumuliforme sui settori montuosi. Non sono previste precipitazioni.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra +10/13 °C (+15 °C circa nei grandi centri urbani);Massime in ulteriore lieve aumento e comprese tra 25/27 °C

Sabato 9 maggio 2020

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli e brevi piovaschi sui settori alpini e prealpini. Nel corso della mattinata ampi rasserenamenti ovunque e proseguimento di giornata all’insegna del bel tempo, con qualche nube sui settori montuosi e possibili brevi rovesci pomeridiani sulle Alpi.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +12/15 °C (+17 °C circa nei grandi centri urbani); Massime in ulteriore lieve aumento e comprese tra 26/28 °C

Domenica 10 maggio 2020

Tempo Previsto: Sul settore alpino e prealpino da nuvoloso a molto nuvoloso, con tendenza a locali rovesci nel corso del pomeriggio. Altrove poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso per transito di nubi alte e sottili, senza fenomeni. In serata peggioramento sui settori occidentali.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra +12/15 °C (+17 °C circa nei grandi centri urbani); Massime in lieve diminuzione e comprese tra 24/26 °C.