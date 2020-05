Tour of All, a Watopia podio per Teniel Campbell (Valcar-Travel & Service)

La classe non è acqua, sia in strada che sui rulli: Teniel Campbell (Valcar-Travel & Service) lo ha dimostrato nella quarta tappa del Tour of All chiusa al terzo posto.

La giovane caraibica in forza al team di Bottanuco ha confermato quanto di buono fatto vedere nella prima fase della stagione, giocandosi sin sul traguardo il successo parziale.

Ad aggiudicarsi la frazione dedicata alle ruote è stata la britannica Leah Dixon (Team TIBCO – Silicon Valley Bank) che ha regolato allo sprint la tedesca Tanja Erath (Canyon-Sram Racing), mentre Vittoria Guazzini (Valcar-Travel & Service) ha completato la top-five.

In campo maschile da segnalare la vittoria dello sloveno Grega Bole (Bahrein McLaren) che in volata ha superato il canadese Pier-Andre Cote (Rally Cycling) e l’australiano Nick Schultz (Mitchelton-Scott).