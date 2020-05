Seriate, bimba di 2 anni precipita dal balcone al secondo piano

Una bambina nigeriana di 2 anni è caduta dal balcone dell’abitazione al secondo piano in cui vive con i genitori in via Cardinal Massaia a Seriate. È successo intorno a mezzogiorno di venerdì 8 maggio.

La bimba era in casa con la mamma e un altro fratellino: si sarebbe arrampicata sul balcone ed è caduta da circa 5 metri di altezza finendo sullo sterrato sottostante.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un mezzo dell’elisoccorso. La piccola, le cui condizioni inizialmente sembravano gravi, sarebbe cosciente e non rischierebbe la vita. È stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Da accertare se abbia riportato fratture nell’impatto al suolo.

Per chiarire la dinamica di quanto accaduto sono giunti anche i carabinieri, che stanno ascoltando i familiari per verificare se sia stato un incidente.