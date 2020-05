Rifiuti abbandonati a Predusolo di Castione: sabato il recupero con l’elicottero

Rifiuti abbandonati in località Predusolo, a Castione della Presolana: si tratta di pneumatici e di un’autovettura.

A renderlo noto è il sindaco di Castione, Angelo Migliorati, tramite la sua pagina Facebook: “Ci è stata segnalata, in località Predusolo, una valletta con una considerevole quantità di rifiuti abbandonati da decenni, consistenti soprattutto in penumatici e addirittura un’autovettura. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri forestali e dei Carabinieri della stazione di Clusone”.

Il comune si è già attrezzato per la pulizia dell’area e la rimozione dei rifiuti: “Abbiamo organizzato per la mattinata di sabato 9 maggio la pulizia della valletta con l’ausilio dell’elicottero. La zona è alquanto impervia e necessita dell’elicottero per trasportare il materiale”.

I lavori verranno eseguiti dai numerosi volontari del Corpo Volontari Presolana.