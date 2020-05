L’insostenibile peso della quotidianità

Quella di Michele Bramati della 4BLS è la terza storia raccontata da uno studente dell’Istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo: il professor Alessandro Lanfranchi ha chiesto di scrivere dei racconti sulla quarantena.

Lunedì

Suona la sveglia, un ronzio irritante mi costringe ad aprire gli occhi e strisciare verso il comodino. Guardo il quadrante, sono le 7:40. È lunedì, odio il lunedì. Non posso perdere tempo, mi devo alzare. Mi devo alzare? Perché? No, non posso cominciare a farmi domande, so che se cominciassi non mi muoverei più. Tanta gente vive bene senza chiedersi nulla, senza avere la minima idea di ciò che gli ruota attorno, senza volersi gettare volontariamente nell’abisso dei propri pensieri, forse per la paura di non uscirne più, forse per pigrizia, tutti siamo pigri ogni tanto.

Mi sollevo dal letto, che sembra volermi trattenere con la sua indolenza, che tuttavia posso condividere a questo punto del mattino. Barcollo fino ad arrivare alla cucina, dove preparo una tazzina di caffè. Guardo l’orologio, sono le 7:50. Il tempo sembra non passare mai e il frastuono della macchina per il caffè m’innervosisce. Sbuffo, guardo l’orologio, sono le 7:52, il caffè è pronto. Nemmeno ricordo quando ha cominciato a piacermi il caffè, è amaro, scuro. Potrei bere altro, magari qualcosa che mi piaccia veramente, ma ormai è fatto, tanto vale finirlo e non pensarci.

Mi lavo, mi vesto e mi preparo per uscire. Poi, esco da casa e chiudo a chiave la porta. Mentre m’incammino verso le scale, noto la porta dell’appartamento 1202. Chissà chi ci vive? Talvolta vedo la porta aprirsi e rivelare il volto di un’anziana signora, sempre sorridente, che non manca occasione di sfoggiare un buon maglioncino cucito a mano, dai colori sgargianti. Una fede, ma mai nessun signor “1202”. Un pacchettino di caramelle che sporge dalla tasca destra, ma nessuno schiamazzo di marmocchi. Un sorriso, ma nessuno vicino.

Ogni lunedì, intorno alle 14, scende le scale e si dirige verso l’ingresso per ritirare la posta. È un’occasione per salutarla e scambiare qualche chiacchiera molto generica, che spesso verte sul clima o sulle ultime notizie dei giornali, ma nulla di più. Non so chi sia, chi sia davvero, intendo. So solo questo di lei, quello che si può concentrare in pochi attimi di dialogo settimanali.

Esco dal condominio e, mentre mi avvio, ancora annebbiato dal poco sonno, verso la fermata del bus, incrocio John, che mi saluta cordialmente. Non so perché, ma nonostante io ricambi il saluto, non mi sento a mio agio nel farlo, sento che c’è qualcosa di falso, di ipocrita nel suo sorriso, come se da anni mi stesse solo sopportando per assicurarsi un quieto vivere, come se, solo ora, stesse arrivando al limite della propria pazienza. Cerco di non pensarci.

Il tragitto per arrivare alla fermata è sinfonico, melodioso, il tempo è uguale per tutti, ma ognuno ha il proprio: chi corre, chi cammina, chi già sa cosa farà nei prossimi dieci anni, chi non sa nemmeno dove stia andando ora; tante vite e una sola realtà. Arrivato alla fermata, mi siedo sotto la pensilina, piove a dirotto, diluvia e il cielo è plumbeo, pesante. Sull’altro lato della strada vedo due bambini che giocano a saltare nelle pozzanghere, li trovo irritanti e allo stesso tempo mi meraviglio della poca pazienza che posso provare per le persone intorno a me. Non voglio somigliare a John, non voglio dover far finta che qualcuno mi piaccia, come faccio col caffè.

Guardo l’orologio, sono le 8:18. Arriverò tardi, mi toccherà ascoltare un interminabile rimprovero da parte del capo. Non fraintendetemi, rispetto l’autorità e l’esperienza, trovo solo difficile farmi guidare da chi pensa di conoscermi perché ha letto le mie referenze su un foglio di carta, da chi si è rinchiuso così tanto tempo nella sua torre d’avorio da aver dimenticato i piccoli dolori di chi vive quaggiù.

Arriva il pullman, salgo e prendo posto, sempre sul solito sedile, in fondo a destra, lato finestrino. È l’unico posto che mi permette di vedere chiaramente l’ingresso per l’autostrada. Ho sempre voluto sapere dove porta: al mare? In montagna? in un’altra città? Per quello che posso sapere, mi porta dappertutto e da nessuna parte. È un limite che ho sempre voluto infrangere, tutti siamo pigri ogni tanto.

Il pullman continua la sua corsa, non priva di scossoni e frenate brusche ogni qualvolta uno sventurato decide che sia il momento giusto per attraversare la strada. Non si fa domande, non si chiede perché, lo fa e basta, attraversa. Quando sei libero di attraversare, lo dai per scontato, ma le domande, i dubbi, le riflessioni, capitano quando sei bloccato su un lato del marciapiede, quell’infinita striscia di terra cementata, che sembra comunque così piccola. Le mie inutili riflessioni sono interrotte dall’arresto istantaneo del bus, che mi costringe ad appoggiare le mani sul sedile di fronte a me, per evitare di sbatterci la faccia.

Una voce inespressiva si fa strada tra l’odore della pioggia e l’afa tipica dei mezzi pubblici nell’ora di punta. “Steepside Boulevard”. È la mia fermata. Velocemente mi alzo e sgattaiolo verso l’uscita, urtando accidentalmente qualcuno sul tragitto, a cui rispondo con un “mi scusi”, pronunciato sottovoce, guardandomi i piedi. Mi mette ansia dover incrociare gli sguardi accusatori degli sconosciuti.

Sono le 8:31, un minuto di ritardo. Mi trovo di fronte alla porta dell’ufficio e, preso un respiro profondo, con la consapevolezza dello scontro che mi aspetta, ripeto tre o quattro volte la stessa frase nella mente: “Il pullman si è guastato”. Apro la porta, a fatica e, in quello stesso istante il capo mi passa di fronte, senza dirmi nulla, facendo solo un veloce cenno di saluto. Forse ho esagerato, come al solito, ma sono deluso, avrei preferito litigare, un modo per dare senso alla giornata. Probabilmente sapeva che rimanere sei ore su una sedia a compilare documenti era già una punizione sufficiente per il ritardo.

Il tempo non passa mai, è immobile. Il ticchettio dell’orologio mi culla. Oggi è uguale a ieri, ieri è uguale a domani, sto solo esistendo, trascinato avanti come un corpo inerte in balìa degli eventi.

Potrei uscire, ma non lo faccio; potrei gridare, ma non lo faccio; perché non lo faccio? “Smettila di pensare!” Mi dico. Se cominci non ti moverai più. Scrivi! Il ticchettio dell’orologio mi spazientisce. Ogni tanto mi alzo e cammino verso il distributore automatico, guardandomi intorno. Vedo tante persone, come me, bloccate qui, sarà veramente quello che vogliono? Esiste qualcuno che la mattina si sveglia e pensa: “Che bello, sto per tornare lì”? In questo edificio di cemento, alto novantadue metri e largo ventisette, di cui, ormai, conosco ogni centimetro, ogni stanza, ogni dipendente, ogni rancore nascosto.

Sono le 12:34, ho fame. Mi allento leggermente la cravatta e inserisco i soldi nella macchinetta, solo per ottenere in cambio un sandwich freddo, sufficiente a malapena a sfamarmi. Torno al mio posto. Subito Ronnie si appoggia alla scrivania, interrogandomi sull’andamento della mia quotidianità e deve avere inteso il resoconto, grazie alle mie esaustive risposte monosillabi. “Non è il momento Ronnie…”. Sono stato troppo rigido con lui, in fin dei conti è stato gentile, mi scuso e lo ringrazio, augurandogli una buona giornata.

Sono le 14:30, è ora di tornare a casa. Il tragitto sembra sempre più corto al ritorno, non c’è molta gente e l’atmosfera è incompleta, si sente una mancanza, come quando, dopo un evento, tornano tutti a casa e rimangono i rimasugli da pulire. Passo davanti all’imboccatura dell’autostrada. Lo farò, solo non oggi. La mattina mi tiene impegnato, distratto quanto meno, il pomeriggio no.

Scendo dall’autobus, senza nemmeno fare caso alla fermata, ormai il percorso lo so a memoria, conosco i passi, le strade, gli edifici, le aiuole… eppure sono ancora capace di sbagliare chiave all’ingresso del condominio. Prima di salire le scale, mi scappa l’occhio sulle cassette delle lettere, sulla 1202, è piena. Potrei perdermi in congetture e teorie astratte, ma questa volta preferisco davvero non farmi domande. La cassetta 1202 è piena, punto.

Prima ancora di accorgermene, mi ritrovo sul pianerottolo, con di fronte la porta di casa mia. La apro lentamente, cigola. La luce è accesa, ma fioca, tanto che neanche crea ombre sugli oggetti. Mi sento a mio agio al buio, gli altri non mi vedono, io non mi vedo, è più facile. Mi tolgo le scarpe, lancio la ventiquattrore sul divano, mi levo la cravatta, sbottono la camicia, libertà. Mi avvicino al frigo e prendo l’ultima birra, è ancora calda, forse il frigo è rotto. La apro. Non fanno bene queste abitudini. Smetterò, solo non oggi. Mi siedo sul divano e accendo la radio, non voglio ascoltare nulla, serve solo a dare un po’ di suono a questa tana. Sento la compagnia di decine di celebrità, scrittori, musicisti sconosciuti. Guardo il soffitto con la testa reclinata in dietro. Alzo il volume, non voglio sentire i miei pensieri, mi intristiscono.

Non sono triste, ma potrei diventarlo. Lentamente gli occhi si chiudono, i suoni si fanno ovattati, così come i pensieri. Driiiiin. Spalanco le palpebre, è il crepuscolo. Driiiiin. Non l’ho sognato. Con uno slancio tragico, carico di avversione, mi allungo verso la cornetta e rispondo, incurante di chi sia all’altro capo del telefono. “Pronto?”. Nessuna risposta. “PRONTO?!”, più bruscamente. Al di là, una voce amichevole, ben impressa nella mia mente, è Andy.

“Ciao, tutto bene?” mi chiede. Vorrei raccontargli di un interessante e complicato intreccio di eventi metafisici che mi hanno portato qui, ora, a parlare con lui al telefono, ma mi rendo conto che sarebbe solo una storia su un’altra normalissima giornata, totalmente monotona, ovunque e per chiunque, tranne che nella mia testa, per me. Mi limito a sputare qualche parola forzata: “Sì e tu?”.

“Sì”, mi risponde.

Una pausa.

“È per caso una di quelle conversazioni in cui nessuno dei due sa cosa dire?”, chiedo.

“Cosa dovrei dire di nuovo?”

“Non saprei…”.

“Bene, allora non dirò nulla.”

Andy non è mai stato un tipo silenzioso, non è mai rimasto a corto di parole, storie, sogni, ora sì. È diventato tutto troppo normale per lui.

“Volevo solo sentire come stavi, fa bene a tutti ogni tanto un po’ di compagnia, non credi?”, domanda.

“Hai ragione. E gli altri? Li hai sentiti?”

“No, non rispondono al telefono, abbiamo smesso di fingere di sopportarci.”

“Le persone non sono come il caffè…”, sogghigno.

“Come?”.

“Niente. È solo strano che basti così poca distanza, così poco tempo per separare delle persone.”

“Vero.”, conclude.

Un’altra pausa, interminabile, come se nessuno dei due, pur non avendo nulla da dire, volesse terminare la conversazione. Mi faccio coraggio.

“Ciao Andy”.

“Ciao”.

Metto giù la cornetta, è stato piacevole. Ho fame, ma sento che se mangiassi, starei male, un sottile laccio di nausea mi stringe la gola. Spengo la radio e vado in cucina, dove tiro fuori dal cassetto in basso un pacchetto di salatini. Comincio a sgranocchiarli uno per volta, poi a due a due. Intanto tiro fuori una sigaretta dal taschino della camicia e l’accendo. Non fanno bene queste abitudini. Smetterò, solo non oggi.

Lascio il mozzicone sul tavolo, insieme agli snack rimasti. Non voglio cambiarmi. Sprofondo direttamente nel mio letto, con una coperta di lana, pungente. Il cuscino è piatto. Faccio fatica a dormire. Ora è il momento, posso pensare. Il silenzio mi aiuta. Dovrei avere paura del silenzio, della quiete, paura di venire anestetizzato dalla vita, di diventare spettatore di un mondo che scorre, senza di me. Intrappolato dentro la mia stessa mente. Forse per questo parlo, rido, litigo, grido, odio, amo, spesso senza un perché, non mi interessa essere il protagonista della storia, ma solo averne una, vederla, capirla. In verità non provo paura pensandoci, fa bene staccarsi dall’ora, dal qui, da ciò che si vede, che si sente. Chiunque è capace di vedere i colori dove essi esistono già, ma gli artisti, per sognare, hanno bisogno di una tela vuota, bianca, sempre uguale. Lentamente gli occhi si chiudono, i suoni si fanno ovattati, così come i pensieri.

Martedì

Suona la sveglia, un ronzio irritante mi costringe ad aprire gli occhi e strisciare verso il comodino. Guardo il quadrante, sono le 7:40. È martedì, odio il martedì…