Le maglie dei campioni per sostenere gli ospedali: la più ambita è quella del Papu

Già più di 5.700 euro donati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per sostenerlo durante l’emergenza coronavirus e provare ad aggiudicarsi la maglia che Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta, ha indossato durante l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Valencia.

L’iniziativa, lanciata tramite la piattaforma “Shirtum” e la campagna #thebiggestgame, ha visto la partecipazione di tantissimi campioni dello sport (soprattutto del calcio) che hanno messo a disposizione maglie storiche indossate durante la carriera o scambiate con altri giocatori per raccogliere fondi da destinare agli ospedali: ai calciatori stessi il compito di scegliere la struttura a cui destinare tutte le donazioni arrivate per le proprie divise.

Per ogni 5 euro di donazione, ai fans viene assegnato un ticket per partecipare al sorteggio finale per la maglia: anche con poco, quindi, tutti possono contribuire alla grande battaglia contro il coronavirus.

Tra campioni del calibro di Virgil Van Dijk, Ivan Rakitic, Paulo Dybala, Edin Dzeko, Andres Iniesta, Luka Modric e Dani Alves, è però la maglietta del capitano atalantino ad aver riscosso il maggior successo: tantissimi i tifosi che stanno provando ad aggiudicarsela, raccogliendo complessivamente oltre 5.700 euro.

Tra chi ha scelto di destinare i fondi all’ospedale di Bergamo, ci sono anche Josip Ilicic (oltre 2mila euro), Maurizio Ganz (500), Mario Pasalic (1900), Mattia Caldara (800), Cristian Vieri (1.300), Marten de Roon (1.200), Bryan Cristante (200), Valentina Giacinti (1.600), Virgil Van Dijk (2.400), Andrea Petagna (500), e Paulo Dybala (3.200).

Per donare (a questo link) c’è tempo ancora una settimana circa.