Lavori nel settore sanitario o nella Protezione Civile? Avrai 5 ore di lezione di inglese gratuite

Per settimane sono stati definiti “angeli” del nostro sistema sanitario o della Protezione Civile. Un gesto di vera riconoscenza arriva ora da GeaSpeak, che in collaborazione con il St. Brelade’s College, regala loro e ai loro familiari 5 ore di lezioni di Inglese Online.

COME DIRTI GRAZIE PER QUELLO CHE STAI FACENDO?

“Ci rivolgiamo a voi Medici, Paramedici, Infermieri, OSS, Personale Ospedaliero (Addetti alle pulizie, Addetti Cucina, ecc.), Volontari della Protezione Civile, Soccorritori (Croce Rossa, Croce Bianca o altre associazioni di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza).

Ormai da mesi combattete al fronte, dentro la trincea della città e della provincia della nostra Bergamo. Negli ospedali, nelle strutture sanitarie, negli ambulatori, nei centri diagnostici, nei pronto soccorso e nelle terapie intensive.

Voi che non crollate sotto i colpi incessanti della fatica, del lavoro, della paura, della disperazione: ci rivolgiamo a Voi e ci inchiniamo riconoscenti per il vostro impegno ininterrotto che ogni giorno ci salva.

GeaFormazione vuole essere tra coloro che si stanno adoperando per dare il loro contributo e per esprimere la propria riconoscenza. Un corale flashmob dal silenzio delle nostre case, dalla operatività del nostro lavoro che, nonostante tutto, cerca di andare avanti: un grazie da noi e dai nostri docenti”.

COME FUNZIONA?

“Si tratta di 5 ore di lezione gratuite, in piccoli gruppi che avverranno online.

I corsi sono tenuti dagli insegnanti del College St. Brelade, un college di formazione linguistica che ha sede nell’Isola di Jersey (UK), con cui collaboriamo da anni per i nostri soggiorni studio.

Se è vero che la stretta quotidiana nei vostri ambienti di lavoro si sta allentando, pensiamo che da oggi ai prossimi mesi potrete trovare un “normale” tempo quotidiano anche per distrarvi, distogliervi, dedicarvi a voi stessi; o per chi di voi forse è in casa ancora in quarantena in solitudine, o perfino in convalescenza.

Un omaggio per voi, che potranno utilizzare anche i vostri familiari o i vostri figli”.

