Martedì era stato il turno del primo gruppo, con Gomez, Zapata e Muriel, i primi atalantini tornati a Zingonia per iniziare gli allenamenti individuali dopo due mesi esatti di stop. Venerdì 8 maggio si sono viste al centro Bortolotti nuove facce, quelle di altri nerazzurri rientrati dai rispettivi paesi dove hanno passato alcuni giorni di quarantena.

Come Robin Gosens, arrivato in compagnia di Lennart Czyborra, o come Joisp Ilicic. Venerdì si sono rivisti anche Mario Pasalic, Remo Freuler, Berat Djimsiti, Hans Hateboer e Adrien Tameze.

Con loro, gran parte della rosa dell’Atalanta è tornata ad allenarsi questa settimana.

Per tutti, come sottolineato anche dal club, solo allenamenti individuali nel pieno rispetto delle regole di sicurezza richieste dagli organi di governo. Niente palestra, niente piscina e, soprattutto, niente spogliatoi: i calciatori sono arrivati quasi completamente vestiti per l’allenamento e dopo il lavoro sono subito rientrati nelle rispettive abitazioni per la doccia.

Gli allenamenti individuali continueranno anche nella prossima settimana. Poi, da lunedì 18 maggio, spazio al lavoro di squadra.