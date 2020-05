David di Donatello, Scherzi a parte o La ruota delle meraviglie? La tv dell’8 maggio

Per la prima serata in tv, venerdì 8 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “David di Donatello”. Una serata-evento condotta da Carlo Conti per celebrare il grande cinema italiano con il coinvolgimento di attori, attrici e registi che daranno vita ad una cerimonia tesa a raccontare, valorizzare e promuovere il nostro cinema e le sue eccellenze.

Sarà un’edizione diversa a causa del Coronavirus: le premiazioni verranno fatte attraverso dei collegamenti video e non ci saranno il red carpet nè ospiti sul palco. I candidati e i vincitori prenderanno parte alla serata comparendo esclusivamente su un maxi schermo.

RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Musica, maestro!”. Il team N.C.I.S. indaga sull’omicidio di un musicista dell’Orchestra d’Elite della Marina, che si esibisce in eventi diplomatici in tutto il mondo…

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “La ruota delle meraviglie”. Coney Island, anni Cinquanta. Un bagnino (Justin Timberlake) ripercorre una storia che potrebbe essere filtrata dalla sua fervida immaginazione: una coppia, formata dal giostraio di mezza età Humpty (James Belushi) e dalla moglie Ginny, un’ex attrice che lavora come cameriera (Kate Winslet), vive sul lungomare. La loro esistenza scorre tra alti e bassi fino al giorno in cui i due ricevono la visita dell’alienata figlia Carolina (Juno Temple), in fuga dai gangster, con tutte le conseguenze del caso.

Su Canale5 alle 21.30 verrà riproposto “Scherzi a parte”.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7 alle 21.15 “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “The Twilight Saga – Breaking Dawn – Parte 2”; su Rai4 alle 21.20 “Banlieue 13”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Chloe – Tra seduzione e inganno”; su La5 alle 21.05 “Partnerperfetto.com”; su Iris alle 21 “Blue Jasmine”; e su Italia2 alle 21.15 “The Gallows: l’esecuzione”

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night – Le circostanze. Vittorio Giardino”: il mondo nel mondo dell’artista attraverso le impressioni e i giudizi di esperti, critici letterari, scrittori, cantautori. A seguire, “Ettore Spalletti. Così come’è”: definito ‘l’artista degli artisti’, con le sue superfici monocrome, crea una spazialità profonda e immersiva.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Damages”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Anni 50” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.