Da Palermo sta partendo un carico dolcissimo in direzione di Bergamo. Una pasticceria ha preparato 12mila cannoli come ringraziamento per la raccolta di pc e tablet destinata ai ragazzi di una scuola palermitana, partita dai volontari dell’ospedale da campo realizzato alla Fiera di via Lunga.

L’iniziativa è stata resa nota dall’inviato siciliano della trasmissione televisiva Le Iene Ismaele La Vardera, attraverso un video sulla propria pagina Facebook.

La Vardera, 27 anni, era stato a Bergamo nelle scorse settimane per un servizio sull’ospedale della Fiera, e anche per dare una mano durante i lavori per la realizzazione della struttura.

“Quando dal divano di casa mia ho visto cosa stava succedendo a Bergamo – ci aveva raccontato – ho pensato di fare qualcosa che potesse essere utile per il mio lavoro ma soprattutto per la vostra città. Così ho deciso di venire a Bergamo per dare una mano nel mio piccolo e allo stesso tempo raccontare cosa è stato realizzato”.

“Sono felice della mia scelta di partire perché qui ho potuto constatare in prima persona lo spirito straordinario dei bergamaschi. Ho visto una città che si è stretta per cercare di superare questa tragedia e ha fatto squadra dimostrando un grande spirito.

L’ospedale da campo costruito dagli Alpini insieme a tanti artigiani volontari ne è la dimostrazione più lampante. È stata un’esperienza che porterò con me per tutta la vita. Grazie Bergamo, mola mia!”