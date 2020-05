Contributo alla scuola dell’infanzia e apertura cimitero: le decisioni di Boltiere

L’amministrazione comunale di Boltiere ha deciso di supportare, in questo difficile periodo, la scuola dell’infanzia “Angelo e Agnese Testa”. Scuola che dal mese di marzo 2020 ha esonerato le famiglie dal pagamento delle rette scolastiche con un mancato introito che tuttavia non è stato compensato dalla diminuzione dei costi avuta in seguito al lockdown. Confrontandosi con la Parrocchia e comprendendo la situazione, con la delibera di Giunta numero 29 del 29 Aprile scorso, l’amministrazione ha deciso di anticipare l’ultima rata del contributo annuale di 27.995,00 euro, nonostante l’assenza della condizione di frequenza degli alunni.

Confronto con la parrocchia che è proseguito anche in merito alla riapertura del cimitero comunale, fissata per la prossima settimana. Anche per il Cimitero, si tratterà di una Fase-2, non quindi una completa riapertura. Vi si potrà accedere nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12. L’ingresso contingentato sarà assicurato dal Gruppo 275 Alpini di Boltiere, che si è resa disponibile ad offrire questo servizio, e che l’Amministrazione e la cittadinanza ringraziano calorosamente. Si dovrà poi mantenere la distanza di sicurezza interpersonale e sarà obbligatorio l’utilizzo dei DPI di sicurezza personali, e si potrà accedere solamente dall’ingresso principale.

Sempre con riferimento al Cimitero, ogni lunedì sera del mese di Maggio, si avrà la celebrazione della messa da parte del parroco don Giuseppe. Messa, che come le disposizioni ministeriali impongono, non sarà aperta al pubblico ma trasmessa in streaming sui canali social dell’oratorio, così come avviene ormai da marzo per la messa della domenica. Un momento, in questi mesi, condiviso da tutta la popolazione boltierese.

In questi giorni, infine, si è completata la distribuzione delle mascherine a ciascun cittadino di Boltiere. Il sindaco Osvaldo Palazzini, invita i cittadini che non dovessero averla ancora ricevuta a contattare direttamente il Comune in modo tale da poter ovviare velocemente al problema.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere