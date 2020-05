“Bocconi avvelenati per i cani”, l’allarme a Gorlago e Zandobbio

La denuncia arriva da un gruppo di persone che segnala cani avvelenati nella zona tra Gorlago e Zandobbio.

“È possibile che dobbiamo ave paura ad uscire con i nostri cani per colpa di persone del genere? Dov’è il Comune? Perché non fa qualcosa? Sono anni che va avanti questa storia e sono anni che nessuno fa niente. È mai possibile essere costretti a cambiare strada o addirittura paese per fare una passeggiata? Diteci che cosa dobbiamo fare per farci sentire e aiutare? Grazie” scrive Bea Perletti in un post su Facebook.