Treno Bergamo-Orio, Terzi: per la maggioranza Pd-M5S non è più prioritario

“Apprendo con sconcerto che la maggioranza PD-M5S ha escluso la ferrovia Bergamo-Orio al Serio dall’elenco delle opere prioritarie per Rfi. In Commissione Lavori pubblici al Senato, come segnalato dalla senatrice Simona Pergreffi, è stato votato il parere sullo schema di aggiornamento al Contratto di programma di Rfi, individuando una serie di opere prioritarie tra quelle contenute nel Cdp. E in questo elenco, sorprendentemente, non c’è traccia del nuovo collegamento ferroviario tra Bergamo e il suo aeroporto”, ha detto l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, commentando l’esito del voto nella Commissione parlamentare.

DURO COLPO AL TERRITORIO BERGAMASCO

“È preoccupante – ha proseguito Terzi – che quest’opera venga considerata secondaria dalle forze di Governo, mentre sappiamo tutti quanto sia vitale per implementare l’attrattività dello scalo, migliorare la mobilità e rilanciare l’economia nel suo complesso. Si tratta di un duro colpo al territorio bergamasco che merita maggior attenzione e rispetto, anche considerando il difficile momento che stiamo attraversando. Il segnale lanciato dai partiti di Governo è quanto di più sbagliato ci possa essere: si dice in sostanza a Rfi che può anche tralasciare l’opera in questione perché le priorità sono altre. Un atto in grave contraddizione con il lavoro portato avanti a livello territoriale, come Regione e non solo, per stringere i tempi di realizzazione”.

GOVERNO SI ATTIVI ANCHE PER VARIANTE DI TRESCORE

“Mi opporrò ai tentativi di rallentare ulteriormente l’iter delle infrastrutture che servono al territorio – ha concluso Terzi -: per la Bergamasca penso non solo al treno per Orio ma anche alla Variante di Trescore-Entratico, sulla quale Regione ha investito molto. Per realizzare la Variante il Governo deve garantire finanziamenti specifici a prescindere dalle Olimpiadi, evitando di infilare la Variante in un calderone indistinto salvo poi accorgersi di non avere soldi a sufficienza. Su quest’opera, come sulla ferrovia Bergamo-Orio, continueremo a vigilare”.