Seriate anticipa i fondi annuali alle scuole paritarie: 60mila euro per 6 istituti

Sessantamila euro per le scuole paritarie del territorio, anticipando il versamento del contributo annuale: lo ha deciso l’amministrazione comunale di Seriate che nei prossimi giorni erogherà i fondi alle scuole Bolognini, Don Ubiali, Levati, Monsignor Carozzi, Sacra Famiglia e Santa Cerioli.

“Grazie alla convenzione stipulata con le scuole, si persegue la strada di garantire la pluralità e l’uguaglianza dell’offerta educativa, per favorire la libertà di scelta delle famiglie – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Ester Pedrini -. Alle scuole dell’infanzia paritarie, che garantiscono un servizio indispensabile alle famiglie del territorio, accogliendo 450 bambini, di cui 300 seriatesi, saranno erogati oltre 60 mila euro. L’Amministrazione sostiene queste realtà formative consapevole del ruolo fondamentale che svolgono per lo sviluppo dell’autonomia, creatività e apprendimento dei bambini e bambine tra i 3 e 6 anni”.

Il contributo concorre alla copertura delle spese di gestione delle scuole e a mantenere contenute le rette a carico delle famiglie. Nonostante la forte contrazione delle entrate comunali in questi mesi, il Comune di Seriate ha voluto con questo contributo aiutare concretamente le scuole, i loro collaboratori e le famiglie.

“A fronte delle difficoltà evidenziate dalle scuole paritarie, l’Amministrazione comunale ha anticipato il versamento del contributo annuale – evidenzia il sindaco Cristian Vezzoli -. È un segnale di sostegno e aiuto alle scuole, a cui si riconosce il ruolo didattico, educativo e sociale. La sospensione dei servizi educativi ha privato gli istituti scolastici delle rette e della liquidità per far fronte a spese e costi fissi. L’Amministrazione comunale con questo contributo ha intesto aiutare e sostenere, in questo particolare momento, le scuole del territorio nell’attesa che possano riprendere i loro servizi in sicurezza in favore dei bambini e degli alunni di Seriate”.