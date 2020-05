Progetti innovativi anti-Covid: bando da un miliardo per le imprese lombarde

Bergamo Sviluppo, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, il DIH di Imprese & Territorio e il DIH di Confindustria, venerdì 8 maggio, nel corso di un webinar in programma dalle 10 alle 12, presenterà alle imprese il Bando SI4.0 2020 – Sviluppo di soluzioni innovative, aperto dal 20 aprile al 30 giugno 2020.

Il Bando ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi Impresa 4.0, stimolando la domanda a lungo termine di tali soluzioni e incentivando la collaborazione delle imprese con i soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0.

L’edizione 2020 del Bando riconoscerà particolare rilevanza ai progetti che incentiveranno modelli di sviluppo produttivo “green driven”, cioè orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite prodotti/servizi con minori impatti ambientali e sociali e soprattutto a quelli che favoriranno lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia COVID-19, riguardanti in particolare la prototipazione o lo sviluppo di dispositivi e/o componenti di ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro e/o l’innovazione dei processi di gestione dell’emergenza.

A disposizione oltre un miliardo di euro per le aziende lombarde; alla dotazione finanziaria del Bando ha contribuito anche la Camera di commercio di Bergamo.

Nel corso del webinar verranno meglio dettagliati gli aspetti relativi al nuovo bando; i progetti presentati sul bando devono essere realizzati entro il 31 luglio 2021 con spese sostenute e quietanzate entro tale data.

Il programma del webinar prevede gli interventi di:

Cristiano Arrigoni – Bergamo Sviluppo

Giacomo Biraghi – DIH Confindustria Bergamo

Lucio Moioli – DIH Imprese & Territorio

Roberto Valente – Unioncamere

Flavio Pagnoncelli – Unioncamere

Il webinar è aperto a tutti gli interessati previa registrazione sul sito di Bergamo Sviluppo www.bergamosviluppo.it; l’evento verrà realizzato in streaming attraverso la piattaforma Zoom; gli iscritti riceveranno un link che gli permetterà di collegarsi da qualunque postazione provvista di audio e connessione internet.