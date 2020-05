Pelè, Hunger Games o Così è la vita? La tv del 7 maggio

Per la prima serata in tv, giovedì 7 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vivi e lascia vivere”, con Elena Sofia Ricci, Antonio Gerardi e Iaja Forte. Andranno in onda due episodi. Nel primo, Laura e Toni, complici nel lavoro, si ritrovano vicini e abbandonano le loro resistenze, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo. L’attività di Laura comincia a funzionare, ma Giada ha una brutta avventura nel locale dove lavora…

Nel secondo, Toni non è quello che sembra e Laura lo scopre. A seguito di questo lo allontana da lei e dalla sua famiglia. Giada per un caso trova qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato. Giovanni, il figlio minore di Laura scopre per la prima volta l’amore…

RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Una festa esagerata”, di Vincenzo Salemme. Datata 2016, questa commedia racconta in chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell’animo umano con l’obiettivo non solo di strappare risate, ma anche di invitare le persone al dialogo e al rispetto reciproco.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita” condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Il Caso Collini”; su Canale5 alle 21.30 “Pelè”; su Italia1 alle 21.25 “Hunger games”; su Rai4 alle 21.20 “Sweet Virginia”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Sniper – Forze speciali”; su La5 alle 21.05 “Così è la vita”; su Iris dalle 19.25 “Passenger 57 – Terrore ad alta quota”; e su Italia2 alle 21.15 “Libera uscita”

Su Rai5 alle 21 verrà proposto “Simon Boccanegra (Teatro La Fenice)” di Giuseppe Verdi. Sul podio il maestro Myung-Whun Chung. Regia e scene di Andrea De Rosa, regia televisiva di Arnalda Canali.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Colorado” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.