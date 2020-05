“Il treno Bergamo-Orio procede spedito, altro che inutili polemiche”

A stretto giro di posta i due parlamentari di Bergamo del Partito Democratico Elena Carnevali e Maurizio Martina replicano all’assessore regionale Claudia Terzi che aveva accusato la maggioranza governativa di aver escluso dalle priorità il progetto della ferrovia Bergamo – Orio.

“Il progetto del collegamento ferroviario Orio-Bergamo è per noi da sempre una priorità che acquista ancora più significato e urgenza oggi – dichiarano i deputati Martina e Carnevali – Come è noto la sua progettazione è stata finanziata dai nostri governi e la sua realizzazione è confermata anche dagli impegni assunti direttamente dalla ministra Paola De Micheli e dal Governo tutto. È chiaro che il suo finanziamento non possa essere previsto nell’aggiornamento del CdP di RFI, trattandosi dell’aggiornamento 2018/2019, il cui iter autorizzativo è iniziato due anni fa. Il collegamento Orio-Bergamo è considerata un’opera essenziale tra quelle previste per Milano Cortina 2026 e inserita come opera prioritaria nell’Allegato Infrastrutture al Def 2020 e pertanto dal Governo è garantita la piena copertura dell’intero impegno finanziario. Attendiamo lo stesso impegno dalla Regione, sempre celere nei comunicati stampa. Come si può constatare il quadro dei fatti è ben superiore a certe inutili polemiche di parte”.