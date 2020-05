Grazie al Primo Maggio delle Acli mille pasti verranno donati alle famiglie in difficoltà

In occasione della recente Festa del Primo Maggio le ACLI di Bergamo hanno organizzato a livello provinciale, grazie al supporto di diversi circoli presenti sul territorio, un momento conviviale per le famiglie delle nostre comunità, con l’intenzione di rendere il Primo Maggio un’occasione per condividere, seppure a distanza, un pranzo, una pizza, un aperitivo.

Grazie alla collaborazione con ristoranti, trattorie e pizzerie del territorio sono stati predisposti menù a prezzi popolari, con la possibilità di offrire un “pasto sospeso” alle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà, e che verrà distribuito nei prossimi giorni grazie ad una rete di volontari che è stata attivato in collaborazione con numerose altre realtà locali.

Hanno aderito alla proposta i circoli di Albino, Bariano, Bonate Sotto, Bonate Sopra, Curno, Dalmine, Mozzo, Pradalunga, Prezzate (Mapello), Roncallo Gaggio (Pontida), Basso Sebino (Sarnico e limitrofi), Seriate, Stezzano, Villa d’Almè e alcuni circoli presenti nei quartieri della città di Bergamo.

Sono stati condivisi oltre 3000 pasti alle famiglie nei vari territori che hanno aderito, e grazie alla generosità delle comunità verranno donati quasi 1000 pasti alle famiglie che si trovano in difficoltà in questo periodo di crisi e che verranno distribuiti nei prossimi giorni, sempre grazie al supporto del volontariato locale.