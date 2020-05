Giro d’Italia Virtual, al Sestriere terzo posto per Fausto Masnada e Kevin Colleoni

Bergamaschi sugli scudi nella penultima tappa del Giro d’Italia Virtual.

Fausto Masnada e Kevin Colleoni si sono messi in luce nell’ultima frazione di montagna della Corsa Rosa conducendo la Nazionale Italiana al terzo posto di giornata.

La coppia orobica ha completato la scalata al Sestriere in 2h24’10” raggiungendo la celebre località alpina con 10’46” di ritardo da Jakob Fuglsang e Alexey Lutsenko (Astana Pro Team).

In vista della cronometro finale, il duo in forza al team kazako ha messo in cassaforte la maglia rosa grazie all’ampio vantaggio accumulato sul Team Jumbo–Visma e sull’Androni Giocattoli-Sidermec.

La squadra asiatica si è aggiudicata il successo anche in campo femminile con Katia Ragusa e Liliana Moreno che hanno distanziato di 9’35” la Nazionale Italiana guidata da Elena Pirrone e di 10’35” la Trek-Segafredo.

La bolzanina della Valcar-Travel & Service ha rafforzato la posizione delle azzurre in classifica generale lontane ora 22’11” dalla maglia rosa.