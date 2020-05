Fase 2: rimettiamoci in forma con Valentina Lato

In queste settimane chiusi in casa abbiamo conosciuto Valentina per il suo aiuto che ci ha spinto a rimetterci in moto. Ora ci propone altre sei lezioni per metterci in forma.

Valentina Lato è dottoressa in Scienze motorie e massoterapista (MCB). Da quasi vent’anni è nel settore del fitness, della rieducazione motoria e del benessere inteso come interventi mirati al recupero e al mantenimento della funzionalità del corpo.

È docente di formazione per la scuola di formazione NonsoloFitness, che opera a livello nazionale e si occupa di formazione per tecnici per le attività motorie, riconosciuti dal Coni.

Grazie al suo percorso formativo e all’esperienza acquisita sul campo, ha avuto modo di presenziare per tre anni consecutivi, a eventi nazionali in qualità di Presenter in noti eventi del mondo del fitness, quali Danza in Fiera (che si svolge a La Fortezza da Basso a Firenze) e Rimini Wellness oltre a numerose convention situate in differenti località in tutta Italia.

In questo periodo di “smart working” ha creato una serie di video dedicati all’attività motoria, rinominata visto il periodo “home-fitness”, che propone a titolo completamente gratuito.

All’interno del video non c’è riferimento né alla vendita, né alla pubblicità di alcun prodotto, e possono essere trasmessi e/o caricati sui siti/social in maniera casuale (ogni video è a sé stante e non è previsto un ordine di trasmissione).

“Ho ideato questo progetto per poter dare la possibilità alle persone, di svolgere in sicurezza una serie di esercizi semplici, ma efficaci, al fine di evitare un’eccessiva sedentarietà e incentivare le persone ad uno stile di vita sano e attivo” afferma Valentina.

CIRCUITO 1 – PLANK

In questo breve video analizziamo l’esecuzione del plank e delle sue varianti per intensificare o differenziare l’allenamento del core. Le posizioni possono essere mantenute, in maniera corretta e precisa, per una durata minima di 10” , durata che aumenterà in base alle capacità singole e al livello di allenamento.

CIRCUITO 2 – ALLENAMENTO PER I GLUTEI

In questo breve circuito sono raggruppati 2 esercizi specifici per i glutei, proposti con alcune semplici varianti. È fondamentale eseguire sempre le stesse ripetizioni sia sul lato destro che sul sinistro. Per un allenamento base possono bastare 3 serie da 10/15 ripetizioni per ogni esercizio. Si possono successivamente utilizzare

cavigliere da 1 o 2 kg per gli esercizi in quadrupedia, prestando sempre attenzione all’esecuzione corretta dei movimenti.

CIRCUITO 3 – ALLENAMENTO PER IL RINFORZO DELLA CATENA POSTERIORE

(utili per chi passa molto tempo seduto al computer e soffre di mal di schiena)

Gli esercizi sono suddivisi per zona, i primi interessano prevalentemente la parte “dorsale” e vanno eseguiti lentamente senza oltrepassare la linea delle spalle posteriormente, l’allineamento dei gomiti, polsi e mani è fondamentale per la corretta attivazione muscolare. Negli esercizi per la zona lombare ricercare sempre l’estensione della colonna e mai lo “schiacciamento” o la compressione vertebrale.

CIRCUITO 4 – ALLENAMENTO ARTI INFERIORI

In questo circuito ci sono alcuni esercizi semplici e dinamici per la tonificazione degli arti inferiori e dei glutei. Si parte dallo squat, con varianti degli arti superiori che facilitano o rendono più difficoltosa l’esecuzione e allo svolgimento dello squat in chiave dinamica. Successivamente una variante dello squat a base di appoggio più

ampia e gli affondi. Per un buon allenamento, eseguire 10 ripetizioni per ogni esercizio da ripetere su 2/3 serie. Per un metodo di allenamento più intenso

CIRCUITO 5 – ALLENAMENTO TOTAL BODY CON METODO ADD ON

(aggiunta di un esercizio ad ogni ripetizione)

Si tratta di un allenamento di tipo aerobico con elementi di tonificazione mirati a tutto il corpo. L’obiettivo è quello di allenare tutto il corpo innalzando la frequenza cardiaca e mantenendola sempre tra il 65% e il 75% della fc max. Essendo parametri “soggettivi”, il ritmo di lavoro è personale. All’interno del circuito sono indicate un numero minimo di ripetizioni e un ordine di lavoro.

CIRCUITO 6 – WORKOUT CON ATTREZZO: SEDIA

In questo circuito viene utilizzata la sedia, come attrezzo facilitante e per incrementare la difficoltà. È un allenamento che prevede il condizionamento di tutto il corpo.

Può essere eseguito come da video o essere scomposto in stazioni di lavoro singole, a seconda delle esigenze di allenamento.

Per qualunque informazione, non esitate a sul sito contattarmi.

