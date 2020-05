Dorino Agliardi entra in due società del Banco Popolare

Dal Consiglio di sorveglianza di Ubi Banca a due società del Banco Popolare. Per il commercialista bergamasco Dorino Agliardi due nomine, la prima come membro del Collegio Sindacale della società BPL Mortgages, del gruppo Banco Bpm Spa, operante nel settore della cartolarizzazione dei crediti. La seconda nomina come membro del Consiglio di Amministrazione della società BPM Assicurazioni, sempre del Gruppo BPM Vita, attiva nella promozione ed organizzazione di prodotti assicurativi distribuiti dalla rete commerciale del Gruppo Banco BPM Spa.

Dorino Agliardi è nato a Morengo nel 1954, si è laureato in economia e commercio presso l’Università Cattolica di Milano. Dottore Commercialista, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo al numero 435/A; è iscritto al registro dei Revisori Legali al Ministero dell’Economia e delle Finanze al numero 309/ Attivi.

Ha svolto attività professionale dal 1977 al 1985 per la società di revisione e certificazione Deloitte di Milano con esperienze lavorative in Italia e all’estero (Inghilterra – Spagna). Dal 1986 svolge attività professionale e di consulenza in proprio con particolare riferimento alle operazioni straordinarie, finanza aziendale e valutazioni di aziende. Sindaco e revisore legale per società private o società pubbliche nonché attività di controllo in primari gruppi bancari italiani.