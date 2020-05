Coronavirus, Valbondione teme il pienone: arriva l’ordinanza anti-escursionisti

Valbondione corre ai ripari. Fino al 17 maggio sarà vietato raggiungere il territorio comunale con l’auto e i mezzi pubblici per svolgere attività motoria e sportiva. Un’ordinanza, quella della sindaca Romina Riccardi, mirata a scongiurare eventuali assalti al caratteristico paese di montagna, conosciuto per le passeggiate nel verde e le escursioni.

Dal 4 maggio è infatti consentito uscire di casa per fare una passeggiata, correre o pedalare in bicicletta, purché si mantenga una distanza interpersonale di almeno 2 metri e non si pratichino sport non individuali. Ma con il nuovo Dpcm è stato rimosso anche il limite della prossimità alla propria abitazione, “tant’è che – spiega il vicesindaco Walter Semperboni – in municipio sono arrivate parecchie telefonate di cittadini interessati a sapere se fosse o meno possibile raggiungere il paese”. Motivo che ha spinto l’amministrazione a prendere subito precauzioni, chiedendo agli avventori di portare ancora un po’ di pazienza.

Il rispetto dell’ordinanza è affidato alla polizia locale e ai carabinieri del comando di Ardesio. Nel testo si specifica anche un altro aspetto: ovvero che sulla pista ciclopedonale, sulle strade comunali e sui sentieri, “durante l’attività fisica e motoria, anche di tipo intenso e anche per i ciclisti” è comunque obbligatorio indossare la mascherina. Chi sgarra rischia una sanzione pesante, dai 400 ai 3mila euro.