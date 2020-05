Batteri e virus: dove sanificare la propria auto

Mai come in questo momento è fondamentale prestare attenzione all’igiene. La curva dei contagi del Coronavirus è in calo ma la pandemia non è finita e per evitare nuovi focolai bisogna usare tutte le precauzioni del caso.

Anche la corretta pulizia della propria auto è importante perchè gli interni dei veicoli trattengono milioni di particelle e agenti patogeni trasportati ogni giorno dall’aria, dalle persone e dagli animali.

La carrozzeria EVOCAR di Palazzago effettua la sanificazione delle vetture attraverso il sistema certificato “Sanity system”, che elimina germi, batteri, virus, muffe, funghi, spore e lieviti dall’aria e dall’acqua e rimuove i cattivi odori di natura organica e inorganica.

Il trattamento con l’ozono, inoltre, consente di effettuare una pulizia più profonda rispetto a quella tradizionale perché uccide più del 99% dei germi e dei batteri presenti nell’abitacolo e nel climatizzatore. Si tratta di un metodo che da oltre vent’anni viene usato per sanificare mezzi sanitari quali ambulanze da soccorso, da trasporto, automediche, eliambulanze e ambulanze veterinarie.

Le aziende possono richiedere a EVOCAR di svolgere il trattamento direttamente alla loro sede, senza dover mobilitare mezzi e persone. Al termine verrà rilasciata regolare certificazione. Per avere ulteriori informazioni e prenotare telefonare al numero 0356315262 oppure inviare un’e-mail a carrozzeriaevocar@gmail.com

EVOCAR, che fa parte del circuito ON Cassani, è inserita nel gruppo “Mio carrozziere“ ed è iscritta a Federcarrozzieri. In questo periodo segnato dall’emergenza Covid-19 ha dovuto chiudere i servizi di quotidiana assistenza e limitare la sua operatività alle sole emergenze. Gratuitamente, però, ha messo a disposizione la propria professionalità per sanificare con l’ozono l’abitacolo delle vetture d’emergenza e assistenza ma anche delle auto e dei mezzi di trasporto dei Corpi di Polizia Locale, dello Stato, dei Carabinieri e della Protezione Civile. Inoltre, ha aiutato associazioni di malati e disabili, sanificando gli abitacoli e i condotti d’aria in modo che ogni batterio e microrganismo potesse essere annientato dall’ozono.

Questa tecnologia imprime un’azione ossidante tale da esercitare un efficace risultato come “agente battericida, fungicida e inattivante dei virus”.

Al momento il trattamento all’ozono non è ancora certificato contro il Covid-19: essendo un virus nuovo di cui non si conosce il vaccino, non si hanno prove scientifiche che lo avvallino come trattamento debellante. Tuttavia, data la vicinanza del Coronavirus ai genomi della Sars su cui la scienza ha dimostrato che l’ozono può essere risolutivo, anche in virtù dell’applicazione sperimentale dell’ozonoterapia quale cura possibile, si auspica che possa essere utile, se non decisivo certamente non nocivo.