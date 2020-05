Notiziario Cisl: settant’anni al fianco della gente

Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl

I primi 70 anni, alla vigilia del Primo Maggio più triste e strano della storia recente.

CISL Bergamo festeggia due avvenimenti importanti nell’era e nell’epicentro del Coronavirus: innanzitutto la festa del lavoro senza bandiere, senza corteo e senza discorsi dal palco: sarà un ricordo indelebile per tutti quelli che hanno il sindacalismo nel cuore.

Poi il compleanno: come per tutti, anche la CISL celebrerà senza feste e senza invitati… niente male per un’associazione che è nata e cresciuta in mezzo e per la gente. Nel numero di FNP INFORMA ne parlano Caterina Delasa, segretaria generale FNP, e Francesco Corna, segretario generale CISL Bergamo