Nasce Agaflex, un nuovo studio legale a Bergamo

Nasce a Bergamo Agaflex, studio legale creato dall’unione di Antonio Granelli, Federico Almini ed Enrico Felli che hanno inteso condividere le esperienze maturate in anni di professione nel contenzioso e nella consulenza. Fanno parte dell’associazione in qualità di partner anche i legali Sara Colli, Laura Gandolfi e Gloria Ghilardi. Complessivamente lo studio conta 12 professionisti.

Grazie all’esperienza e competenza dei soci, lo studio è in grado di prestare assistenza per operazioni straordinarie a favore di clienti italiani e stranieri, oltre che per la gestione di contenziosi civili, societari e tributari, anche arbitrali.

“Lo studio – spiegano i partner fondatori – adotta un metodo di lavoro basato sull’integrazione del professionista con l’impresa in tutti i suoi ambiti, dalla contrattualistica alle relazioni bancarie, dagli assetti organizzativi alle regole di governance, con un approccio efficiente e collaudato nella gestione del contenzioso”.

Lo studio fornisce assistenza specifica anche in operazioni straordinarie e di ristrutturazione del debito in ambito concorsuale, focalizzandosi sui vincoli e sulle opportunità che si dispiegano con l’avvento del nuovo Codice della crisi d’impresa, forte di un’esperienza maturata, stanti le cariche assunte, per nomina del Tribunale, di Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale e Curatore in procedure concorsuali anche di rilievo.

Prima di fondare Agaflex Antonio Granelli ha collaborato per un decennio con l’avvocato Alberto Airoldi per poi divenire socio dello studio Zonca Briolini Felli, Federico Almini proviene dalla scuola del Professore Fenghi, Ordinario di diritto commerciale all’Università di Bergamo, divenendo socio dello studio milanese “Fenghi Janni”, mentre Enrico Felli, già socio di Zonca Briolini Felli, arriva da R&P Legal.

Avvocato Enrico Felli, come nasce l’idea di aprire un nuovo studio legale?

“Ho 61 anni, sono stato socio dello studio Zonca-Briolini-Felli dal 1993 al 2015, poi dal 2015 con Zonca siamo entrati a far parte di uno studio molto grande che è RP Legal. Ho lasciato questo studio, nel quale mi trovavo bene, perché sentivo l’esigenza di creare qualcosa di mio con soci e amici di una vita come lo sono Antonio Granell, già socio dello studio Zonca-Briolini-Felli. Volevamo uno studio più concentrato sul territorio e con una qualificata specializzazione nel diritto commerciale e per procedure concorsuali. Abbiamo incarichi del Tribunale come commissari e poi seguiamo le operazioni di diritto commerciale per aziende che vogliono espandersi o che richiedono una consulenza specifica”.

Quanti soci siete in tutto?

“Come soci siamo in sei. Oltre a me, Granelli e Almini ci sono Sara Colli, Laura Gandolfi e Gloria Ghilardi. Poi abbiamo altri sei avvocati collaboratori per una struttura di 12 professionisti, con le assistenti arriviamo a 18 persone. Naturalmente oltre al diritto commerciale seguiamo anche il diritto civile, siamo uno studio che offre una consulenza completa. La nostra sede è in via Partigiani 4″.

Da anni nel foro di Bergamo, ma prova ancora emozione davanti a questa nuova esperienza?

“C’è sempre l’emozione di una nuova avventura e anche il piacere di riavere il mio nome, Felli, sullo studio. Ho sempre operato in città ed è un piacere operare ancora con il mio nome. Poi con me c’è un grande professionista, oltre che amico e socio, come Antonio Granelli: abbiamo una storia e le medesime radici professionali”.

Che cosa vi aspetta nel panorama bergamasco?

“Per ora abbiamo molte operazioni di ristrutturazioni del debito di società, ci auguriamo di assistere le imprese anche in questo momento di difficoltà, anche se ci sono imprese floride che crescono e sono pronte per operazioni di acquisizioni”.