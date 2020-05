Coronavirus, i carabinieri consegnano 16 pc e tablet agli studenti del Natta

Mercoledì mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno consegnato computer portatili e tablet agli studenti dell’Istituto Tecnico Giulio Natta, per consentire ai giovani di seguire le lezioni da casa.

L’emergenza sanitaria in atto, che ha comportato la necessità di svolgere lezioni a distanza, ha creato ulteriori difficoltà alle famiglie che non possono permettersi gli strumenti informatici necessari, ovvero computer o tablet adeguati, facendo venir meno il diritto allo studio e la continuità didattica per i ragazzi.

Per far fronte a questa esigenza i militari, su indicazione dell’Ufficio Scolastico territoriale, hanno recuperato e consegnato 16 fra computer portatili e tablet al dirigente dell’istituto, mettendoli a disposizione degli studenti che ne sono sprovvisti. Un gesto di solidarietà, vicinanza e aiuto alla popolazione.