Badanti, Carnevali (Pd): “Sì a regolarizzare, garantire stabilità e tutele, far emergere il nero”

“Regolarizzare le assistenti familiari, cosiddette badanti, è una questione rilevante che non possiamo eludere. Le badanti sono una componente fondamentale, sebbene spesso invisibile, per molte famiglie e per il nostro sistema di welfare. Anche loro curano i nostri anziani e le persone con disabilità (secondo una ricerca dell’ISS il 36% delle persone con disabilità dichiara di ricevere aiuto da badanti). Nel mezzo della pandemia tante di loro sono state l’unico sostegno costante nelle case di chi è più fragile”. Lo dichiara la deputata di Bergamo Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari sociali.

“Se guardiamo i numeri in Italia, sono circa 2 milioni i lavoratori domestici (badanti e colf) ma solo 865 mila sono regolari. A Bergamo ce ne sono 10 mila regolari e almeno 12 mila irregolari. Una parte di loro hanno contratti ‘grigi’, che cioè non corrispondono al totale delle ore lavorate. La loro regolarizzazione è importante sia per i diritti e le tutele di chi lavora sia per gli assistiti. Una maggiore stabilizzazione è un aiuto per le famiglie che si affidano a questi servizi per integrare un’attività che dovrebbe trovare sinergia all’interno della rete dei servizi e per investire nella formazione, che spesso non è sufficiente. L’alternativa è una maggiore irregolarità e sfruttamento dei lavoratori e un servizio più precario e meno qualificato per gli assistiti.

Dobbiamo garantire maggiore stabilità lavorativa e tutele per lavoratori ed assistiti e far emergere quella parte di ‘nero’ che è, peraltro, anche una mancata entrata per lo Stato”.