Al via le prenotazioni in Habilita per i test sierologici: “Ecco tutte le informazioni”

Da mercoledì 6 maggio in Habilita è possibile prenotare i test per la ricerca di anticorpi igg da Covid-19. I test verranno effettuati nel Laboratorio di Analisi Mediche di Bonate sotto. Abbiamo chiesto alla responsabile del laboratorio, la dottoressa Alessandra Contardi, quanto sia affidabile questo test. “Il test è molto affidabile: parliamo di una percentuale superiore al 99%”.

Cosa sono i test sierologici?

A differenza degli ormai noti “tamponi”, esame di laboratorio che serve per individuare la presenza del coronavirus all’interno delle mucose respiratorie, i test sierologici servono ad individuare tutte quelle persone che sono entrate in contatto con il virus. Mentre i primi forniscono un’istantanea sull’infezione, i secondi “raccontano” la storia della malattia. Attraverso i test sierologici infatti è possibile andare ad individuare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus.

Il test sierologico per la ricerca degli anticorpi anti Covid-19 è un test di screening. Che cosa significa?

IL TEST SIEROLOGICO NON CONFERISCE LA “PATENTE DI IMMUNITA’ AL SARS-COV 2. Conoscere la presenza di questi anticorpi è utile per molte ragioni. Innanzitutto, poiché forniscono il “film” della malattia e non un’istantanea, ci consentono di sapere quante persone hanno realmente incontrato il virus. Ciò è importante soprattutto alla luce del fatto che molte persone con Covid-19 hanno avuto sintomi blandi o addirittura sono asintomatiche. Ciò accade grazie agli studi di sieroprevalenza, ovvero studi in cui si sottopone al test un campione rappresentativo della popolazione. Grazie a queste analisi è possibile conoscere la reale letalità della malattia, la diffusione geografica e la diffusione nelle diverse fasce di età.

Chi può richiedere il test?

Il test può essere richiesto su base volontaria e sarà eseguito previa sottoscrizione di un consenso informato. È possibile effettuare il test a partire dal compimento dei 3 anni.

È necessaria la prenotazione?

Esatto, la prenotazione è obbligatoria per sottoporsi all’esame sierologico per la ricerca degli anticorpi per Covid-19.

Come si svolge il test?

Si tratta di un prelievo di sangue dal braccio eseguito da un’infermiera, quindi non capillare (ovvero pungendo il dito) che sarà poi analizzato e refertato presso il nostro laboratorio analisi. Il test è veloce e si potrà avere l’esito in breve tempo.

Cosa si deve fare in caso di positività?

Qualora il test risultasse positivo sarà necessario avvisare il Medico di Medicina Generale; infatti questo test non sostituisce il tampone per il rilevamento del virus SARS-CoV-2.

Se le IGG risultano negative?

Se il test risulta negativo significa che non vi è presenza degli anticorpi, quindi la persona non è entrata in contatto con il virus o si trova all’interno del periodo finestra.

È doveroso ricordare che l’esito negativo del test, ovvero l’assenza di anticorpi, non dà certezza rispetto all’assenza di contagio, in quanto gli anticorpi si sviluppano almeno dopo 15 giorni dalla contrazione del virus.

Per chi fosse interessato, è possibile prenotare l’esame sierologico telefonando al numero 035 4815719 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure inviando una email all’indirizzo prenotazionisierologicicovid19@habilita.it.

Dopo aver eseguito la prenotazione è necessario scaricare dal sito Habilita.it: l’Informativa test sierologici, il Questionario clinico (compilato prima di arrivare in sede per l’esame) e il Consenso informato (da compilare prima di arrivare in sede per l’esame). Tutti i moduli sono scaricabili dal sito ufficiale habilita.it.

Il costo dell’esame è di 40€